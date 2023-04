Sakal NIE Camp : उन्हाळी शिबिरात गिरवले विदेशी भाषेचे धडे; आज नंदग्राम गोधामची सफर

Jalgaon News : ‘सकाळ-एनआयई’ व श्री चैतन्य हॉस्पिटलतर्फे झालेल्या उन्हाळी शिबिरात चौथ्या दिवशी विद्यार्थ्यांनी जापनीज भाषेतील काही महत्त्वाच्या शब्दांची ओळख करून घेतली. गुरुवारी (ता. २७) पालकही या शिबिरात सहभागी झाले. मनोज गोविंदवार यांनी त्यांच्याशी ‘पालकत्त्व’ या विषयावर संवाद साधला. (Sakal NIE Camp students were introduced to some important words in Japanese language jalgaon news)

शालेय विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासाच्या दृष्टीने प्रयत्न करत ‘सकाळ-एनआयई’ने श्री चैतन्य हॉस्पिटलच्या सहकार्याने २४ एप्रिलपासून उन्हाळी शिबिर आयोजित केले आहे. गुरुवारी शिबिराच्या चौथ्या दिवशीही मुलांनी विविध उपक्रमांचा आनंद लुटला. या शिबिराला हॉटेल सुलक्स, नंदग्राम गोधाम यांचेही सहकार्य लाभले आहे.

रंगतदार गोष्टींत रमली मुले

गुरुवारी पहिल्या सत्रात समुपदेशक देवयानी गोविंदवार यांनी मुलांशी संवाद साधला. त्यांनी मुलींना ‘गुड टच, बॅड टच’बाबत माहिती दिली. शाळेत, क्लासेस व सार्वजनिक ठिकाणी गेल्यानंतर कसे वागावे, याबद्दल त्यांनी मार्गदर्शन केले. विविध रंगतदार गोष्टी सांगत त्यांनी विद्यार्थ्यांचे मनोरंजन केले.

आज नंदग्रामची सफर

शिबिराचा समारोप शुक्रवारी (ता. २८) होणार आहे. मात्र, शिबिरात शुक्रवारी कुठलेही सत्र होणार नाही, तर सहभागी सर्व मुलांची नंदग्राम गोधाम येथे सहल नेण्यात येणार आहे. नंदग्रामच्या निसर्गरम्य परिसरात मुलांना मनसोक्त आनंद लुटता येणार आहे.

जापनीज भाषेची ओळख

नंतरच्या सत्रात बिपिन भिमटे यांनी मुलांना जापनीज भाषेतील काही शब्दांची ओळख करून दिली. ओहायू (गुड मॉर्निंग), कोनीचीवा (हॅलो), अरिगटाऊ किंवा गोझाईमसू (थँक यू), गोमेन नसाई (आय एम सॉरी), सायोनारा (गुड बाय) यांसारख्या शब्दांसह विविध आकड्यांना जापानी भाषेत काय म्हणतात, हेही त्यांनी शिकविले.

भेटवस्तू मिळाल्याने बच्चेकंपनी खुश

शिबिरात मुलांना गुरुवारी देवांश फाउंडेशनचे संचालक तथा बांधकाम व्यावसायिक प्रमोद शिंपी यांच्यातर्फे रंगीबेरंगी पाणी बॉटल्स वाटप करण्यात आल्या. भाजपचे प्रसिद्धीप्रमुख भांडारकर या वेळी उपस्थित होते. अमर ऑप्टिकलचे संचालक दिनेश व खुशी कृष्णानी यांच्या हस्ते आकर्षक गॉगल्स वितरण करण्यात आले. या दोन्ही भेटवस्तू मिळाल्याने बच्चेकंपनी कमालीची खुश झाली.