Sakal NIE Camp : विद्यार्थ्यांना उपक्रमांच्या मेजवानीसह मौजमस्ती; उन्हाळी शिबिरासाठी नावनोंदणी सुरू

Sakal NIE Camp : ‘सकाळ एनआयई’तर्फे विद्यार्थ्यांच्या क्षमता विकासाला चालना देणाऱ्या नाविन्यपूर्ण उपक्रमांचे वर्षभर आयोजन करण्यात येते. (sakal NIE Summer Camp was conducted from 24th to 28th April jalgaon news)

उन्हाळी सुट्ट्यांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या कलागुणांना वाव मिळावा या हेतूने ‘सकाळ’ एनआयई व चैतन्य हॉस्पिटल यांच्यातर्फे शालेय विद्यार्थ्यांसाठी विविध उपक्रमांची मेजवानी व धम्माल मस्तीचे उन्हाळी शिबिर होणार आहे. हे शिबिर २४ ते २८ एप्रिल दरम्यान ५ ते १५ वयोगटातील विद्यार्थ्यांसाठी आयोजित करण्यात आले आहे. पाच दिवस रोज सकाळी साडेसात ते दुपारी बारा, असा शिबिराचा कालावधी असेल.

विविध उपक्रम

या शिबिरामध्ये विद्यार्थ्यांसाठी रोज योगा, व्यायाम, विविध प्रकारचे नृत्य, बुद्धीला चालना देणारे रंजक खेळ, विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन, व्यक्तिमत्त्व विकासाशी संबंधित उपक्रम, आर्ट ॲन्ड क्राफ्ट प्रशिक्षण, असे विविध उपक्रम असतील.

अशी करा नोंदणी

शिबिरात सहभागी होण्यासाठी २०० रुपये नाममात्र शुल्क असून, नावनोंदणीसाठी एनआयई समन्वयिका हर्षदा नाईक यांच्याशी ८२७५५८८७९१ या भ्रमणध्वनी क्रमांकावर संपर्क साधावा.

विशेष आकर्षण : सहल

* योगा

* डान्स

* टाकाऊपासून टिकाऊ वस्तू तयार करणे

* क्राफ्ट : ट्यूलिप पेपरपासून थ्रीडी मॉडेल बनवणे

* पारंपरिक जुने खेळ

* पक्षी निरीक्षण

* महाराष्ट्रातील प्राचीन किल्ले आणि संस्कृतीची ओळख

* विविध भाषांचे ज्ञान

* स्टेज डेअरिंग

* संवाद कौशल्य

* सहभागी प्रत्येकाला आकर्षक भेटवस्तू आणि प्रमाणपत्र

* आकड्यांच्या गमतीजमती आणि खुपसारी धमाल मस्ती.