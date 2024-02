Jalgaon Crime: बनावट कागदपत्रांच्या आधारे मिळवले सरपंचपद! माहिती अधिकारात सांगवी येथील प्रकार उघडकीस

चाळीसगाव : सांगवी (ता. चाळीसगाव) येथील ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीत पतीच्या नावातील साधर्म्याचा गैरफायदा घेऊन मतदार यादीत नाव नसतानाही बनावट कागदपत्रांच्या आधारे सरपंचपदाची निवडणूक जिंकणाऱ्या महिला सरपंचाचा गैरप्रकार माहितीच्या अधिकारांतर्गत मिळालेल्या माहितीतून उघडकीस आला आहे.

या संदर्भातील तक्रार तहसीलदारांकडे दाखल असून त्यावर ५ मार्चला सुनावणी होणार आहे. (Sarpanch post obtained on basis of fake documents right to information Sangvi disclosed case Jalgaon Crime)