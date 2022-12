Jalgaon Crime News : ऊसतोडणीच्या नावाखाली गंडवणारा अटकेत

By

जळगाव : साखर कारखान्यांसाठी ऊसतोड कामगार पुरविणाऱ्या ठेकेदाराकडे ११ मजूर कामाला येतील, असे सांगत प्रत्येकी ३० हजार रुपये अग्रीम रकमेसह प्रत्येक मजुरामागे पाच हजार कमिशन असे साडेतीन लाख रुपये रेाख लाटून कामाला येण्यास नकार देणाऱ्या कथित कामगारांविरुद्ध दाखल गुन्ह्यात त्यांचा म्होरक्या अर्जुन जाधव याला एमआयडीसी पोलिसांनी महिनाभरानंतर अटक केली. (Scammer arrested in name of sugarcane cutting Jalgaon Crime News)

तळेगाव कृष्णनगर तांडा (ता. चाळीसगाव) येथे जगदीश किसन खरात (वय ३७) वास्तव्यास असून, तो साखर कारखान्यांना ऊसतोडीसाठी मजूर पुरवत असतो. कर्नाटकातील परसलगी सहकारी साखर कारखान्याला (जमखंडी) ऊस तोडणीसाठी मजूर पाहिजे असल्याने जगदीश खरात यांनी त्यांचे भागीदार अर्जुन जाधव (रा. रायपुर कंडारी) यांच्याकडे मजूर असल्याची विचारणा केली. त्यावर होकार दिला असता प्रतिमजूर ३० हजार रुपये आणि प्रत्येक मजुरामागे पाच हजार रुपये कमिशन याप्रमाणे त्यांचा व्यवहार झाला.

व्यवहार झाल्याप्रमाणे खरात हे मजूर कारखान्यावर घेऊन जाण्यासाठी १३ नोव्हेंबरला बुजर ड्रायव्हर आयशर (एमएच ४३ बी २४०४) घेऊन शिरसोलीत पोचला. याठिकाणी अर्जुन जाधव याने सर्व मजुरांची ओळख करून देत हे मजूर तुमच्यासोबत ऊसतोडणीसाठी येणार असल्याचे सांगितले. त्यानुसार खरात यांनी मजुरांना ठरल्याप्रमाणे प्रत्येकी ३० हजार रुपये आणि कमिशन म्हणून ३३ हजार रुपये दिले.

हेही वाचा : संयुक्त नावावरील गृहकर्जातून होईल प्राप्तीकराची बचत...

हेही वाचा: Nashik News | पिंगळेंच्या बंद झालेल्या फाईल ओपन करू : दिनकर पाटील, चुंभळे, केदार यांची माहिती

पैसे भेटल्यावर मजुरांची ना

मजुरांना पैसे दिल्यानंतर त्यांना खरात यांनी चालण्यास सांगितले असता, त्यांनी तयारी करतो आणि सोबत येतो, असे सांगितले. बराच वेळ होऊनही एकही मजूर येत नसल्याने ठेकेदाराने पुन्हा त्यांना येण्यास विनंती केली. मात्र मजुरांकडून येण्यास टाळाटाळ करीत ठार करण्याची धमकी दिली.

ठेकेदार जगदीश खरात यांच्या तक्रारीवरून मुकादम अर्जुन भीमा जाधव (रा. रायपूर, कंडारी) यांच्यासह अशोक रायसिंग भिल, रोहिदास शिवाजी भिल, गोकुळ शिवाजी भिल, शिवाजी भाटू भिल, राहुल अशोक भिल, सुनील महारू भिल, करण उत्तम जाधव, सुकदेव सुनील मालचे, राजू मानसिंग भिल, राजेंद्र विठ्ठल मोरे, अनिल सुकलाल भिल (सर्व रा. शिरसोली) यांच्याविरुद्ध फसवणुकीचा गुन्हा दाखल झाला होता.

एक महिन्यानंतर अटक

जगदीश खरात यांच्या तक्रारीवरून गुन्हा दाखल झाल्यानंतर सर्वच्या सर्व संशयितांनी शिरसोलीतून पळ काढला होता. निरीक्षक जयपाल हिरे यांना या टोळीचा म्होरक्या आल्याची गुप्त माहिती मिळताच सहाय्यक फैाजदार आनंदसींग पाटील, रतिलाल पवार, गणेश शिरसाट, विकास सातदिवे यांच्या पथकाने रायपूर येथून ताब्यात घेत अटक केली आहे. या भामट्याने अनेकांना गंडविल्याची शक्यता असून, त्या अनुषंगाने तपास सुरू आहे.

हेही वाचा: Dhule News : ‘त्यांचं’ एवढं काय नडलंय पळायला!; पोलिस अधीक्षक बारकुंड