Jalgaon News : RTOच्या प्रांगणात वाहनांचा ‘भंगार बाजार’! काही गाड्या अक्षरशः सडण्याच्या स्थितीत

Jalgaon News : उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी अर्थात आरटीओ कार्यालयाने विविध कारणांसाठी जप्त करून आणलेल्या वाहनांचा मोठा भंगार बाजार कार्यालयाच्या प्रांगणात भरला आहे. यातील अनेक वाहने अनेक वर्षांपासून अक्षरशः सडत असल्याचे चित्र आहे. (Scrap market of vehicles in RTO premises Some cars literally in state of decay Jalgaon News)

एकीकडे अधिकारी व एजंट यांच्यातील जुन्या वादातून एजंटांना या कार्यालय परिसरातून बाहेर काढले असताना, कार्यालय परिसराची मोकळी जागा मात्र भंगार वाहनांनी व झाडाझुडपांनी व्यापली आहे आणि एजंट कार्यालयासमोरचा रस्ता अडवून बसल्याने वाहनांची कोंडी होतेय, असे दुहेरी समस्येचे चित्र निर्माण झालेय.

जप्त वाहनांची भंगार जत्रा

परवाना नूतनीकरण, नोंदणी नूतनीकरण न केलेली, वेगवेगळ्या नियमांचे उल्लंघन केल्याने, तसेच विविध कारणांमुळे आरटीओ विभागाच्या जिल्ह्यातील पथकांनी जप्त केलेली वाहने आरटीओ कार्यालयात आणली जातात.

अशी अनेक वाहने या कार्यालयाच्या परिसरात जमा करून ठेवली आहेत. यातील अनेक वाहने अनेक वर्षांपासून तिथेच पडून आहेत. वाहनांच्या रकमेपेक्षा दंड अधिक किंवा वाहनांची दीडदमडीच्या किमतीमुळे वाहनांच्या मालकांनी दंड न भरणे पसंत करून ही वाहने सोडविलेली नाहीत. मात्र, त्यामुळे आरटीओ कार्यालयाच्या एकरभर मोकळ्या जागेत या वाहनांचे अक्षरशः भंगार होत आहे.

लिलावाची प्रक्रिया ऑनलाइन, ऑफलाइन

जप्त केलेले वाहन संबंधित वाहनमालकाने ठराविक मुदतीत आवश्‍यक तो दंड भरून, प्रक्रिया पूर्ण करून सोडवून नेले नाही, तर ते वाहन तसेच त्याठिकाणी जप्त स्थितीत राहते. ठराविक कालावधीपर्यंत ते नेले नाही, तर त्याचा लिलाव करण्याची प्रक्रिया राबवावी लागते.

मात्र, अनेक वर्षे ही प्रक्रिया राबविली नाही, तर वाहने भंगारात जातात. जी वाहने सुस्थितीत असतात, त्यांचा ऑनलाइन लिलाव केला जातो. भंगारात गेलेल्या वाहनांचा लिलाव ऑफलाइन होतो.

भंगारात गेलेल्या वाहनांना अनेकदा ग्राहकही मिळत नाही. त्यामुळे ती अशीच सडत पडून राहतात. सध्या आरटीओ कार्यालयाच्या परिसरात अशी अनेक चारचाकी वाहने सडत पडलेली दिसून येत आहेत.

हेही वाचा : What Is Moksha: ‘अण्णा तुमच्या गुरूला मिळाला का मोक्ष?’

कार्यालयाची मोठी जागा अन्‌ एजंट रस्त्यावर

कधीकाळी आरटीओ एजंट कार्यालयीन आवारातच शेड टाकून सेवा देत होते. काही वर्षांपूर्वी अधिकारी व एजंटमध्ये मोठा वाद उद्‌भवला होता. तेव्हापासून या एजंटांना आरटीओ कार्यालयातून बाहेर काढण्यात आले.

तेव्हापासून एजंट कार्यालयासमोरील रस्त्यावर पोलिस अधीक्षक निवासस्थानाच्या संरक्षक भिंतीला लागून असलेल्या जागेवर डेरा जमवतात. काही शेड टाकून, तर काही एजंट व्हॅनमध्येच सर्व साहित्य, यंत्रणा घेऊन रस्त्यावरच ‘दुकान’ मांडतात.

थेट स्टँडर्ड चार्टर्ड बँकेपर्यंत एजंटांची जत्रा भरते. त्यामुळे या मार्गावर वाहतूक कोंडीही होते. त्यापेक्षा कार्यालय परिसरातील वाहने भंगारात काढून मोकळ्या जागेत एजंटांना बसण्याची अनुमती द्यावी, अशी मागणीही होतेय.

"आरटीओच्या पथकांनी जप्त केलेल्या वाहनांचा नियमानुसार लिलाव केला जातो. आता गेल्या १५ दिवसांपूर्वीच काही वाहने लिलावात काढली. उर्वरित वाहनांची स्थिती बघून ऑनलाइन व ऑफलाइन लिलावाची प्रक्रिया केली जाईल. २६ तारखेला आणखी एक लिलाव होणार आहे.'

-श्‍याम लोही, उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी, जळगाव