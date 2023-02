Jalgaon News : लाखो रुपयांची थकबाकीची वसुली रखडली

अमळनेर : घरपट्टी व मालमत्ता करवसुलीसाठी नगरपालिकेने लाखो रुपये थकबाकी असलेल्या सहा पतपेढ्या, सहा दुकाने सील करून १३ नळजोडण्या बंद केल्या आहेत.

मुख्याधिकारी प्रशांत सरोदे यांच्या आदेशाने उपमुख्याधिकारी संदीप गायकवाड, करनिरीक्षक जगदीश परमार, शेखर देशमुख, गणेश शिंगारे यांच्या पथकाने सकाळी कारवाईची धडक मोहीम सुरू केली. धुळे रोडवरील सहा दुकाने सील केली. (Sealing of outstanding loans from municipality Recovery of lakhs of rupees was stopped Jalgaon News)

काही दुकानदारांनी कारवाई सुरू होताच ९७ हजार ५०० रुपये थकबाकी भरली. तर न्यू प्लॉट भागात १३ नागरिकांकडे पाणीपट्टी कर बाकी असल्याने त्यांच्या नळजोडणी बंद करण्यात आल्या.

त्याचप्रमाणे आशापुरी नागरी पतपेढीकडे १ लाख ६३ हजार ३४ रुपये थकबाकी, पूर्णवाद नागरी सहकारी पतपेढीकडे ९७ हजार ५७४, मंगलमूर्ती नागरी पतपेढी ९ लाख ९८ हजार ३४३ रुपये, श्रीराज नागरी पतपेढी ४ लाख ६५ हजार ४५०, मैत्रेय प्लॉटस अँड डेव्हलपर्स यांच्या दोन मालमत्ताकडे ५ लाख ५२ हजार ४७२ रुपये अशी एकूण २२ लाख ७६ हजार ८७३ रुपये थकबाकी असल्याने त्यांना देखील सील लावण्यात आले आहे.

"अनेक व्यावसायिक तसेच घरगुती खातेधारकांकडे पालिकेची थकबाकी असल्याने पालिकेचे उत्पन्न बुडत आहे. थकबाकीदारांनी लवकरात लवकर पालिकेची थकबाकी भरावी, अन्यथा जप्तीची तसेच कायदेशीर कारवाई केली जाईल."

- प्रशांत सरोदे , मुख्याधिकारी, अमळनेर पालिका

