Jalgaon News : अल्पवयीन मुलीची गळफासाने आत्महत्या

By

जळगाव : शहरातील ईश्वर कॉलनीतील १६ वर्षीय अल्पवयीन मुलीने राहत्या घरात गळफास घेऊन आत्महत्या केली. ही घटना गुरुवारी (ता. १२) दुपारी चारच्या सुमारास उघडकीला आली. साक्षी दिनेश प्रजापत, असे मृत तरुणीचे नाव आहे. आत्महत्या करण्याचे कारण समजू शकले नाही.

साक्षी दिनेश प्रजापत हिचे वडील धान्य मार्केटमध्ये दलालीचे काम करून उदरनिर्वाह करतात. गुरुवारी तिचे वडील कामाला निघून गेले. (Self Death of minor girl by hanging Jalgaon News)

सूर्यकुमार...भारतीय क्रिकेट मधला 'लंबी रेस का...'

हेही वाचा: Jalgaon News : पहूरच्या घरफोडीतील टोळी जेरबंद; स्थानिक गुन्हे शाखेची कारवाई

साक्षी आईसोबत घरी होती. दुपारी दोनच्या सुमारास आई गायीला पाणी पाजण्यासाठी बाहेर गेल्या. तेवढ्यात साक्षीने घरात गळफास घेऊन आत्महत्या केली. साक्षीची आई घरात आल्यानंतर मुलीने गळफास घेतल्याचे दिसून आले.

मुलीला पाहताच आईने एकच हंबरडा फोडला. शेजारील नागरिकांच्या मदतीने खाली उतरवून जिल्हा शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात दाखल केले. तेथे वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी तपासून तिला मृत घोषित केले. याबाबत एमआयडीसी पोलिस ठाण्यात आकस्मिक मृत्यूची नोंद झाली आहे.

हेही वाचा: Nashik News : कसबे सुकेणेत शेतीला पुदिना पिकाचा पर्याय; पुदिना पिकाचे शेकडो एकरवर क्षेत्र!