Jalgaon News : ‘शासन आपल्या दारी’ उपक्रम चळवळ म्हणून राबवा; पालकमंत्री गुलाबराव पाटील

Jalgaon News : ‘शासन आपल्या दारी’ उपक्रम अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी समन्वयाने यशस्वी करण्यासाठी व शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ प्रत्येक घटकांपर्यंत पोचविण्यासाठी सर्व मिळून एकजुटीने काम करूया.

‘शासन आपल्या दारी’ उपक्रम चळवळ समजून राबवा, असे आवाहन पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी शुक्रवारी (ता. १६) केले. (Shasan Aplya Dari activities as a movement Guardian Minister Patil In two months 18 thousand citizens benefited from various schemes Jalgaon News)

धरणगावातील हेडगेवारनगरातील जी. एस. मंगल कार्यालयात ‘शासन आपल्या दारी’ उपक्रमाच्या प्रारंभाप्रसंगी ते बोलत होते.

जिल्हाधिकारी अमन मित्तल अध्यक्षस्थानी होते. १५ एप्रिल ते १५ जून या दोन महिन्यांत तालुक्यातील विविध शासकीय योजनांच्या १८ हजार १८९ लाभार्थ्यांपैकी प्रातिनिधीक स्वरूपात २५७ लाभार्थ्यांना पालकमंत्री पाटील, जिल्हाधिकारी मित्तल यांच्या हस्ते लाभाचे वाटप झाले.

प्रांताधिकारी मनीषकुमार गायकवाड, तहसीलदार महेंद्र सूर्यवंशी, गटविकासाधिकारी सुशांत पाटील, नायब तहसीलदार लक्ष्मण सातपुते, तालुका कृषी अधिकारी प्रदीप चव्हाण, मुख्याधिकारी जनार्दन पवार, शिवसेनेचे उपजिल्हा प्रमुख पी. एम. पाटील, तालुकाप्रमुख गजानन पाटील, भाजप विधानसभा क्षेत्रप्रमुख चंद्रशेखर अत्तरदे, माजी सभापती मुकुंदराव नन्नवरे, भाजपचे तालुकाध्यक्ष जिजाबराव पाटील, पालिकेचे अधिकारी संजय मिसर, तालुका वैद्यकीय अधिकारी डॉ. छाया बोरसे, तालुका निबंधक विशाल ठाकूर, महावितरणचे सुनील रेवतकर आदी उपस्थित होते.

पालकमंत्री पाटील म्हणाले, की शासनाने जनहिताच्या अनेक योजना अंमलात आणल्या असल्या, तरी १०० टक्के त्याची अंमलबजावणी होत नाही. नागरिकांना अगदी साध्या दाखल्यांपासून ते विविध योजनांसाठी सरकारी खात्यांकडे चकरा माराव्या लागतात.

यामुळे ‘शासन आपल्या दारी’ या उपक्रमातून नागरिकांना थेट विविध योजनांचा तत्काळ लाभ मिळणार आहे. जिल्ह्यात ७५ हजार लाभार्थ्यांना थेट लाभ देण्यात येणार असून, त्याचा शुक्रवारी तालुका पातळीवर प्रारंभ झाला.

बचत गटांना धनादेशवाटप करण्यात आले. विविध स्टॉल लावले होते. एप्रिल ते जूनपर्यंत मंजूर केलेल्या लाभार्थ्यांना प्रातिनिधिक स्वरूपात प्रमाणपत्राचे वाटप करण्यात आले. तहसीलदार सूर्यवंशी यांनी प्रास्ताविक केले. मंडल कृषी अधिकारी किरण देसले यांनी सूत्रसंचालन केले. नायब तहसीलदार सातपुते यांनी आभार मानले.