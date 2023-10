Jalgaon T Bridge : ‘टी’आकाराच्या पूलाच्या कामाला चालना; अतिक्रमण सर्वेक्षणाचे आदेश

By

Jalgaon T Bridge : शिवाजी नगर पूलाच्या ‘टी’ आकाराला चालना देण्यात येणार आहे. याच पाश्‍र्वभूमीवर काम सुरू करण्यासह या ठिकाणी असलेले अतिक्रमणाचे सर्वेक्षण करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी यंत्रणेला दिले. त्यासाठी शुक्रवारी (ता.६) त्यांनी पूलाच्या ठिकाणी जात पाहणी केली.

शिवाजी नगर पुलाचे बांधकाम करताना ‘टी़’ आकारानुसारच पूल तयार करण्यात येणार होता. त्यानुसार नकाशाला मंजुरीही देण्यात आली होती. मात्र ‘कोरोना’ काळात पुलाचे काम थांबले. त्यामुळे कामास अधिक विलंब झाला.

पुलाचे काम रेंगाळल्याने नागरिकांना फेरा मारून ये-जा करावी लागत असल्याने पुलाचे काम तातडीने पूर्ण करण्याची मागणी नागरिक करीत होते. या मागणीची दखल घेत ‘टी’ आकाराऐवजी वाय आकाराचे काम तातडीने करण्यात आले आणि पुलावरून वाहतूक सुरू करण्यात आली. (Shivajinagar t Bridge work will be start again jalgaon news)

शिवाजी नगर पुलाचे ‘वाय’आकाराचे काम करण्यात आलेले असले तरी ‘टी’ आकाराचे काम त्वरित सुरू करावे अशी मागणी आता नागरिकांतर्फे जोर धरु लागली आहे. यासाठी आंदोलने करण्यात येऊन जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदनही देण्यात आले होते. जिल्हाधिकाऱ्यांनी शुक्रवारी पुलाच्या कामाची पाहणी केली.

यावेळी महापालिका आयुक्त डॉ.विद्या गायकवाड, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अभियंता प्रशांत सोनवणे, अधिक्षक अभियंता गिरीश सूर्यवंशी, महापालिकेचे शहर अभियंता चंद्रकांत सोनगिरे, नगररचना विभागाचे अभियंता शकिल शेख, पुराणिक, माजी नगरसेवक नवनाथ दारकुंडे, सामाजिक कार्यकर्ते विजय राठोड, स्वप्नील साकळीकर आदी उपस्थित होते. यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांनी ‘टी’ पुलाच्या कामाच्या नकाशानुसार पाहणी केली. त्यानंतर त्यांनी काम सुरू करण्याचे आदेशही दिले.

अतिक्रमणाच्या सर्व्हेक्षणाचे आदेश

शिवाजी नगर ‘टी’ पुलासाठी बाजूला १५ मीटर रस्ता आवश्‍यक आहे. तसेच हा पूल पुढे थेट ममुराबाद जवळ असलेल्या फोरलेनला जोडण्यात येणार आहे. त्यासाठी याठिकाणी असलेले काही घरांचे अतिक्रमण काढावे लागणार आहे.

त्यामुळे त्याचे सर्वेक्षण करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यानुसार महापालिकेच्या नगररचना विभागातर्फे सर्वेक्षण करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले.

विरोधकांची सुनावणी घेणार

शिवाजी नगर ‘टी’ आकाराच्या पुलाला काही नागरिकांनी विरोध केला, त्या नागरिकांनीही जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेतली. त्यांनी त्यांना रितसर तक्रार दाखल करण्याचे सांगितले आहे. तसेच पुलाची मागणी करणाऱ्यांनाही पाचारण करून सुनावणी घेण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

कामासाठी निधी उपलब्ध

शिवाजी नगर ‘टी’ आकाराच्या कामासाठी निधीबाबत विचारणा केली असता. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी कामानुसार निधी उपलब्ध होइल असे सांगितले. तर जिल्हाधिकाऱ्यांची कामाला चालना देण्याचे आदेश दिले असून काही अडचणी आल्यास त्यानुसार निर्णय घेण्यात येतील असेही सांगितले.