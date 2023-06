By

Shivajinagar T Bridge : शिवाजीनगर ‘टी’ आकाराच्या पुलाच्या जागेसंदर्भात आता शासनाचा सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि महापालिका यांच्यात संघर्ष सुरू झाला आहे.

बांधकाम विभाग म्हणतोय, की शिवाजीनगरकडील टी. टी. साळुंखे चौकाकडील भागात दोन्ही बाजूंना २० मीटर जागा उपलब्ध करून द्यावी, तर महापालिका आयुक्त म्हणतात, की तुम्ही सोबत प्रत्यक्ष जागेवर या आम्ही तुम्हाला आखणीच करून देतो. (Shivajinagar T shaped bridge conflict between pwd of government and municipality jalgaon news)

शिवाजीनगर पूल ‘वाय’ आकारात बांधला आहे. मात्र प्रत्यक्षात तो ‘टी’ आकारात बांधण्याचे मंजूर झाले होते. त्यासाठी नकाशाही तयार केला होता व निधीही मंजूर झाला होता. शिवाजीनगर भागाकडे माती परीक्षण केले होते. त्या दृष्टीने मक्तेदाराने कामही सुरू केले होते.

विलंबामुळे ‘वाय’ आकार

कोरोनामुळे ‘टी’ आकाराचे काम होण्यास विलंब लागत होता. शिवाजीनगरला जाण्यासाठी नागरिकांना फेरी मारून जावे लागत होते. त्यामुळे प्रथम ‘वाय’ आकाराचे काम करून वाहतूक सुरू करा, अशी मागणी जनतेने केली. त्यामुळे प्रथम ‘वाय’ आकाराचा पूल तयार केला.

‘टी’ आकारासाठी निधी, जागेचा प्रश्‍न

‘वाय’ आकाराच्या पुलाचे काम पूर्ण झाल्यानंतर ‘टी’ आकाराचे काम करण्याची मागणी होऊ लागली, यासाठी काही नागरिकांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांची भेटही घेतली आणि ‘टी’ आकाराचे काम त्वरित सुरू करावे, अशी मागणी केली. ‘टी’ आकारासाठी शिवाजीनगरात आवश्‍यक असलेली २० मीटर जागा नसल्याचे सांगण्यात आले, तसेच त्यासाठी निधी उपलब्ध नसल्याचेही सांगण्यात आले.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

निधीसाठी प्रस्ताव, जागेसाठी पत्र

पुलाच्या ‘टी’ आकारासाठी २० कोटींची निधीची आवश्‍यकता आहे, यासाठी आपण शासनाकडून निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्नशील आहोत, असे आमदार सुरेश भोळे यांनी सांगितले.

त्यानंतर सार्वजनिक बांधकाम विभागातर्फे शासनाला निधीचा प्रस्तावही पाठविला आहे, तर ‘टी’ आकाराच्या पुलासाठी दोन्ही बाजूंना २० मीटर जागा उपलब्ध करून द्या, असे पत्र सार्वजनिक बांधकाम विभागाने महापालिकेला दिले असून, त्या ठिकाणी काही अतिक्रमण असल्यास तेही काढून देण्याबाबत पत्रात म्हटले आहे.

महापालिकेची आखणीस तयारी

महापालिकेनेही सार्वजनिक बांधकाम विभागास दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे, की आम्ही ‘टी’ आकाराच्या पुलासाठी आखणी करून देण्यास तयार आहोत. मात्र आपले अधिकारी आमच्यासोबत द्या.

"शिवाजीनगर ‘टी’ आकाराच्या पुलासाठी आमची तयारी आहे. शिवाजीनगर भागाकडे पुलाच्या दोन्ही बाजूंना महापालिकेने आम्हाला २० मीटर जागा उपलब्ध करून द्यावी. याबाबत आम्ही महापालिकेला पत्रही दिले आहे." -गिरीश सूर्यवंशी, अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग

"सार्वजनिक बांधकाम विभागाने आम्हाला नकाशा द्यावा, तसेच आपले अधिकारी आमच्या अधिकाऱ्यांसोबत द्यावेत. अधिकारी संयुक्तपणे प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन आखणी करतील आणि अतिक्रमण असल्यास ते काढून जागा उपलब्ध करून देतील." -डॉ. विद्या गायकवाड, आयुक्त, महापालिका