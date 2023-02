Jalgaon News : रेल्वेरुळाजवळ शौचास बसणे बेतले जिवावर; 60 वर्षीय वृद्धाचा रेल्वेच्या धडकेत मृत्यू

जळगाव : रेल्वेरुळाजवळ शौचालयाला बसणे वृद्धाच्या जिवावर बेतले. मंगळवारी (ता. ३१) सकाळी धावत्या रेल्वेचा धक्का लागल्याने वृद्ध जागीच ठार झाला. अशोक नंदलाल चव्हाण (वय ६०, रा. हिंगोणेकर, ता. धरणगाव, ह.मु. खंडेरावनगर) असे मृत वृद्धाचे नाव आहे.

अशोक चव्हाण पत्नी, मुलगा व सुना यांच्यासोबत खंडेरावनगरात वास्तव्याला होते. हातमजुरी करून उदरनिर्वाह करीत होते. मंगळवारी सकाळी आठच्या सुमारास अशोक चव्हाण नेहमीप्रमाणे घरापासून जवळच रेल्वेरुळाला लागून मोकळ्या जागेत शौचासाठी गेले होते. (Sixty year old man died after being hit by a train Jalgaon News)

रेल्वेरुळाजवळून परतताना धावत्या रेल्वेचा त्यांच्या डोक्याला फटका बसल्याने त्यांचा जागीच मृत्यू झाला. परिसरातील तरुणांनी अशोक चव्हाण यांना ओळखून कुटुंबीयांना माहिती दिली.

माहिती मिळाल्यावर रामानंदनगर पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेऊन मृतदेहाचा पंचनामा केला व जिल्हा शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात रवाना केला.

याबाबत रामानंदनगर पोलिस ठाण्यात आकस्मिक मृत्यूची नोंद झाली आहे. पोलिस नाईक रेवानंद साळुंखे, नीलेश पाटील तपास करीत आहेत. मृताच्या मागे पत्नी जिजाबाई, राजेंद्र आणि ज्ञानेश्वर ही दोन मुले, मुलगी, सून व नातवंडे असा परिवार आहे.

