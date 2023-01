Jalgaon News : अल्पभूधारक शेतकऱ्याची लोंढरी येथे आत्महत्या

By

पहूर (ता. जामनेर) : कर्जाला कंटाळून लोंढरी (ता. जामनेर) येथील अल्पभूधारक शेतकऱ्याने घराच्या बाजूलाच पत्राच्या अँगलला गळफास लावून जीवनयात्रा संपविल्याची घटना शुक्रवारी सव्वासहाच्या सुमारास घडली.

लोंढरी येथील अल्पभूधारक शेतकरी आनंदा रामदास चौधरी (वय ५५) ) यांच्यावर कर्जाचा डोंगर वाढत होता. त्यातच अविवाहित मुलाच्या लग्नाची चिंता त्यांना सतावत होती. (Smallholder farmer Suicide at Londhari Tired of debt hanged himself Jalgaon News)

यामुळे त्यांना आलेल्या नैराश्यातच त्यांनी टोकाचे पाऊल उचलून गळफास घेत आत्महत्या केली. त्यांच्या पश्‍चात १ मुलगा, पत्नी, २ विवाहित मुली असा परिवार आहे.

चावदस रामदास चौधरी यांनी दिलेल्या खबरीवरून पहूर पोलिसात अकस्मात मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे. पोलिस कर्मचारी भरत लिंगायत तपास करीत आहेत.

