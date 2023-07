Jalgaon Watergrace Company : ‘वॉटरग्रेस’चा प्रताप! कचऱ्याऐवजी वाहनात भरली माती; कंपनीला आता अखेरची संधी

Jalgaon Watergrace Company : शहरातील कचऱ्याच्या समस्येबाबत महापालिकेचे नगरसेवक डॉ. अश्‍विन सोनवणे उपोषणाला बसले असतांनाच दुसरीकडे कचरा उचलणारे मक्तेदार ‘वॉटरग्रेस’ कंपनीचा प्रताप समोर आला आहे.

तब्बल चार वाहनांत कचऱ्या ऐवजी माती भरल्याचे दिसून आले आहे. महापालिकेतर्फे चारही वाहनांना प्रत्येकी पाच हजार प्रमाणे वीस हजार रूपये दंड आकारण्यात आला आहे.

तर आता पुन्हा असा प्रकार आढळल्यास मक्ता रद्द करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. या घटनेतील कर्मचाऱ्यांना काढून टाकण्याचा आदेशही देण्यात आला आहे. (Soil filled in vehicle instead of garbage by Water Grace Company jalgaon news)

शहरातील कचरा उचलण्याचा मक्ता ‘वॉटरग्रेस’ कंपनीला देण्यात आला आहे. दररोज तीनशे टन कचरा उचलण्याचा करार आहे. कंपनीचा एवढा कचरा उचलण्याचा दावाही करण्यात येत आहे. मात्र, प्रत्यक्षात शहरात अनेक ठिकाणी कचरा पडून असल्याचे दिसून आले आहे. त्याबाबत नागरिकांच्या तक्रारी आहेत. तर नगरसेवकांनीही महासभेत तक्रारी केल्या आहेत. नगरसेवक डॉ. अश्‍विन सोनवणे याच समस्येसाठी उपोषणास बसले आहेत.

कचरा पडून राहत असल्याच्या वाढत्या तक्रारी लक्षात घेता महापालिकेचे सहायक आयुक्त (आरोग्य) उदय पाटील यांनी वॉटरग्रेस कंपनीचे मक्तेदार, सुपरवायझर, मुकादम, कामगार तसेच मनपाचे स्वच्छता निरीक्षक व आरोग्य निरीक्षक यांची बैठक घेतली. यात शहरात अद्यापही १०९ ठिकाणी उघड्यावर कचरा टाकण्यात येत असल्याचे दिसून आले आहे.

आता ‘जीओ टॅग’व्दारे हजेरी

सफाई कर्मचारी लवकर निघून जात असल्यामुळे समस्या निर्माण झाल्याचे दिसून आले आहे.त्यामुळे आता कर्मचाऱ्यांची जीओ टॅगव्दारे हजेरी घेण्यात येणार आहे. दुपारी एक वाजता काम बंद होण्याअगोदर ही हजेरी घेण्यात येणार आहे. जे अशी हजेरी लावणार नाहीत त्यांना पाचशे रूपये दंडांची आकारणी करण्यात येणार आहे.

"कचरा ज्या ठिकाणी खाली करण्यात येतो, त्या ठिकाणी अचानक तपासणी करण्यात आली त्यावेळी चार वाहनात माती आढळली त्यांना ताबडतोब दंड आकारणी करण्यात आली. आता शहरात उघड्यावर कचरा टाकणारे ब्लॅक स्पॉट शोधून त्या ठिकाणी घंटा गाडी गेल्यानंतर कचरा उचलण्याची स्वतंत्र यंत्रणा लावण्यात येईल,त्यामुळे शहरात रस्त्यावर कुठेही कचरा दिसणार नाही." - उदय पाटील आरोग्याधिकारी, महापालिका जळगाव.