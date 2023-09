CM Solar Channel Scheme : जिल्ह्यात साडेतीन हजार एकरवर साकारणार ‘सौरऊर्जा प्रकल्प’; 700 मेगॉवट वीज निर्मिती शक्य

MSKVY : जिल्ह्यातील कृषी फिडर सौर ऊर्जित करून शेतकऱ्यांना दिवसा वीज देण्यासाठी शासनाच्या ‘मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना- २.०’ या महत्त्वाकांक्षी योजनेच्या माध्यमातून जळगाव जिल्ह्यात ५० पेक्षा जास्त सौर विद्युत ऊर्जिकरण उपकेंद्र होणार आहेत.

यामधून ७०० मेगावॅट वीजनिर्मिती होणार असून, त्यासाठी ३ हजार ५६३ एकर गायरान जमिनी जिल्हा प्रशासनाने भाडेतत्त्वावर घेतल्या असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी आयूष प्रसाद यांनी दिली. (solar energy project' will be implemented on 3500 acres in district jalgaon news)

महावितरण व जिल्हा प्रशासन या जागेसाठी प्रयत्नशील होते. जमिनी देण्याबाबत ग्रामपंचायतींना आवाहन करण्यात आले होते. राज्यातील ज्या ग्रामीण भागांमध्ये गावठाण व कृषी वीज वाहिन्यांचे विलगीकरण झाले आहे, अशा कृषी वीज वाहिन्यांचे सौर ऊर्जेद्वारे विद्युतीकरण करून दिवसा आणि भरवशाचा वीज पुरवठा करण्यासाठी मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना राबविण्यात येत आहे.

आवश्यक असणारी जमीन तातडीने उपलब्ध व्हावी यासाठी समिती गठित करण्यात आली होती. या योजनेद्वारे कृषी अतिभारीत उपकेंद्राच्या ५ कि. मी.च्या परिघात सौर प्रकल्प कार्यान्वित करून सौर ऊर्जा प्रकल्प महावितरणच्या जवळच्या ३३/११ के.व्ही. उपकेंद्राशी थेट जोडला जाईल.

( लोकल ते ग्लोबल लेटेस्ट अपडेट मिळवा सकाळच्या व्हॉट्सअप चॅनेलवर फक्त एका क्लिकमध्ये )

शेतकऱ्यांना दिवसा वीज

सौरऊर्जा प्रकल्प बसवल्यानंतर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना त्यांच्या सिंचन यंत्रणेला वीज देण्यासाठी दिवसा वीज मिळेल. ग्रामपंचायतींना उत्पन्न मिळेल. जळगाव जिल्हा राष्ट्रीय पॉवर ग्रीडमध्ये शाश्‍वत, पर्यावरणपूरक, नविकरणीय ऊर्जा जोडेल, जे भारताच्या, महाराष्ट्राच्या आणि जळगावच्या विकासात योगदान देईल.

"सुमारे ३ हजार ५६३ एकर गायरान जमीन, ज्यावर ७०० मेगावॅट सौरऊर्जा निर्माण करण्याची क्षमता असलेले सौर पॅनेल, जिल्हा प्रशासनाने एमएसईबी सोलर ऍग्रो पॉवर लिमिटेडला भाडेतत्त्वावर दिले आहेत. सर्व ग्रामपंचायती, वन, पाटबंधारे विभाग, जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या महसूल शाखेच्या मेहनतीचे हे फलित आहे." -आयूष प्रसाद, जिल्हाधिकारी, जळगाव