Golani Market Case : ‘गंजोटली गँग’ आपसांत भिडली अन्‌ घडला अनर्थ!

जळगाव : शहरातील गोलाणी मार्केटमध्ये (Golani Market) चौघांनी चॉपरने भोसकून सोपान हटकर (वय २५, रा. हरिविठ्ठलनगर) याचा खून केला. (Sopan Hatkar murder by 4 people intoxicated with ganja in Golani market jalgaon crime news)

हप्ते थकलेली दुचाकी न सांगता कशी वापरतोय, म्हणून सोपानने जाब विचारल्यावरून गांजाच्या नशेतील चौघांनी सोपानवर चॉपरने सपासप वार केल्याचे प्रत्यक्षदर्शींनी पोलिसांना सांगितले. चौघे संशयितांना गुन्हे शाखेने अटक केली आहे.

सोपान गोंविदा हटकर आई सरलाबाई यांच्यासोबत हरिविठ्ठलनगरात वास्तव्याला होता. आई धुणीभांडी करते, तर सोपान कधी सेंट्रींग, तर कधी मिळेल ते काम करीत होता. सरलाबाईने मुलगा सोपान याला मदत केल्याने त्याने हप्त्याने स्पोर्ट बाईक (एमएच १९-८०८०) घेतली होती.

वाहनाचे हप्ते थकवल्याने फायनान्स कंपनीचे वसुली पथक कधीही दुचाकी जप्त करून नेतील, या भितीने सोपान याने त्याचा मामा सुपडू अर्जुन पाटील (रा. रिंगणगाव ता. एरंडोल) यांच्या शेतातील खळ्यात दुचाकी लपवून ठेवली होती.

मात्र, बुधवारी (ता. २२) सोपानचे मित्र गोविंदा शांतीलाल झांबरे (रा. नाथवाडा) आणि ज्ञानेश्वर दयाराम लोंढे उर्फ नानू (रा. कंजरवाडा, जळगाव) यांनी सोपानला न सांगता त्याच्या मामाच्या शेतातून परस्पर दुचाकी आणून ती वापरत होते. ही बाब सोपानला समजली. दोघेही ती दुचाकी पारोळा येथे लग्नालाही घेऊन गेले.

सायंकाळी सोपान याने फोन केल्यावर त्याला गोलाणी मार्केटमधील नेहमीच्या अड्ड्यावर भेटण्यास बोलावून घेण्यात आले. त्याठिकाणी राहुल भरत भट (रा. खोटेनगर) आणि करण सुभाष सकट (रा. बी. जे. मार्केट, कोंडवाडा) होते.

चौघांची बसली मैफल

रविवार सुटीचा दिवस आणि दुपारूनच मार्केटमध्ये शुकशुकाट असल्याने गोलाणी मार्केट गैरकृत्यांसह दारुडे, गंजोटली आणि तृतीयपंथ्यांच्या हवाली असते. नेहमीची उठबस असल्याने गोविंदा झांबरे, ज्ञानेश्वर लोंडे, राहुल भट, सुभाष सकट व इतरांनी नशा करण्यासाठी मैफल जमविली. सोपान आल्याने पुन्हा दोन राऊंड होऊन दुचाकीचा विषय निघाला अन्‌ वादाची ठिणगी पडली.

राग-शिवीगाळ, गोंधळ अन्‌ नंतर शांतता

सोपान हटकर दोघा मित्रांवर रागवत असल्याने वाद होऊन बोलण्यातून प्रकरण शिवीगाळ धक्काबुक्की आणि नंतर चॉपर काढून छातीत, पोटात सपासप वार करून खुनापर्यंत पोचले. राहुल भट याने त्याच्या कंबरेतून चॉपर काढून सोपानवर हल्ला चढवत त्याला संपविल्याचे सोपानचे मित्र शुभम परदेशी (प्रजापतनगर) व मुकेश रमेश लोंढे (रा. कंजरवाडा) यांनी डोळ्यांनी बघितलेला प्रकार मृताची आई आणि पोलिसांना कळविला.

तोपर्यंत चौघे मारेकरी पसार झाले होते. रात्री साडेदहा ते पावणेअकराच्या सुमारास अप्पर अधीक्षक चंद्रकांत गवळी, उपअधीक्षक संदीप गावित, निरीक्षक किशन नजन पाटील, विजयकुमार ठाकुूवाड, गुन्हे शाखचे पथक, फॉरेन्सिक टीम, डीबी पथके दाखल झाल्यावर घटनास्थळावरूनच तपासाला सुरवात झाली.

पाच तासांतच चौघे अटकेत

माहितीच्या आधारे स्थानिक गुन्हेशाखेच्या पथकाने मध्यरात्री तीनच्या सुमारास गोविंदा झांबरे, ज्ञानेश्वर लोंढे ऊर्फ नानू, राहुल भट, करण सकट यांना अटक केली. चौघांनी खुनाची कबुली दिली. संशयितांनी चॉपर मेशो ॲपवरून ऑनलाईन मागविला होता, असे चौकशीत समोर आले. याबाबत सोपानची आई सरलाबाई हटकर यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून शहर ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे.

तपास पथकात यांचा समावेश

शहर ठाण्याचे सहाय्यक निरीक्षक रवींद्र बागूल, उपनिरीक्षक दत्तात्रय पोटे, मनोज भांडारकर, तेजस मराठे, भास्कर ठाकरे, अमोल ठाकूर, योगेश इंधाटे यांच्यासह स्थानिक गुन्हे शाखेचे उपनिरीक्षक अमोल देवढे, विजयसिंग पाटील, विजय पाटील यांनी मध्यरात्री तीनच्या सुमारास घरातून चौघांना पळून प्रयत्नात असतानाच ताब्यात घेतले.

गोलाणी पसंतीचा अड्डा

शहरातील मध्यवर्ती ठिकाण असलेले गोलाणी मार्केटचा भाडेपट्टा संपल्याने तेथे महापालिकेतर्फे कुठलाही सुरक्ष रक्षक किंवा लाईटही लावलेले नाहीत. तसेच पोलिसही मोठा गुन्हा घडल्याशिवाय या ठिकाणी फिरकत नाही.

भामटे, लुटारू, दारुडे, नशेखोरांच्या पहिल्या पसंतीचे ते ठिकाण आहे. दोन दिवसांपूर्वी एका व्यावसायिकाला दारूड्यांनी बेदम मारहाण करून लॅपटॉप बॅग आणि मोबाईल हिसकावला होता. साधारण आठ महिन्यांपूर्वी याच ठिकाणी तिघा मित्रांनी दारू पाजून चौथ्या मजल्यावरून फेकत तरुणाचा खून केला होता.