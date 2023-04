Jalgaon News : जिल्हा पोलिस दलात कतृत्वावर असताना विशेष आणि उल्लेखनीय कामगिरी बजावल्याप्रकरणी पोलिस महासंचालकांचे बोधचिन्ह (सन्मानचिन्ह) जाहीर झाले आहे. (special and remarkable performance while serving in District Police Force badge of honor Director General of Police was announced jalgaon news)

जळगाव जिल्‍हा पोलिस दलात कार्यरत तीन अधिकारी आणि नऊ कर्मचारी अंमलदारांना महासंचालकाचे बोधचिन्ह बुधवार(ता.२६) रोजी पोलिस महासंचालक रजनीश शेठ यांनी जाहीर केले.

बोधचिन्ह जाहीर झालेल्या सन्मानार्थिंमध्ये पोलिस उपनिरीक्षक विनयकुमार भीमराव देसले, सहाय्यक फौजदार संजय हरिदास पवार, नरेंद्र हिरालाल कुमावत, सचिन सुभाष विसपुते, सुनील अर्जुन माळी, मनोज काशिनाथ जोशी, राजेश प्रभाकर चौधरी, सुनील माधव शिरसाट,

रवींद्र धोंडू घुगे, विजय अशोक दुसाने, अल्ताफ सत्तार मन्सूरी, अमोल भारत विसपुते आदींचा समावेश आहे. बोधचिन्ह जाहीर झालेल्या सर्व अधिकारी कर्मचाऱ्यांचे जिल्‍हा पोलिस अधीक्षक एम.राजकुमार, अप्पर अधीक्षक चंद्रकांत गवळी, रमेश चौधरी यांनी अभिनंदन करून भावी कारकिर्दीसाठी शुभेच्छा दिल्या.