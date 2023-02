BHR Extortion Case : विशेष SIT पथकाची चाळीसगावातून सुरवात

जळगाव : बीएचआर प्रकरणात जामिनासाठी मदत करण्याचे आश्वासन देऊन तब्बल १ कोटी २२ लाख रुपयांची खंडणी उकळल्याप्रकरणी दाखल गुन्ह्यात गठीत केलेल्या एसआयटीचे पथक गुरुवारी (ता. २) चाळीसगावात धडकले. गुन्ह्याची सुरवात झालेल्या ठिकाणावरून तपासाला सुरवात करण्यात आली.

तत्कालीन सरकारी वकील ॲड. प्रवीण चव्हाण यांच्यासह शेखर सोनाळकर, उदय पवार यांच्याविरुद्ध दाखल खंडणीच्या गुन्ह्याच्या तपासासाठी एसआयटी पथक तयार केले असून, प्रमुख संशयित उदय पवार याच्या शोधार्थ एसआयटीचे पथक चाळीसगावात पोचले.

मात्र, ते फरारी होते. घटनास्थळ पाहणी, पंचनामे आणि तांत्रिक माहितीचे संकलन करण्यात आले. या पथकातील निरीक्षक संदीप पाटील, उपनिरीक्षक दीपक जगदाळे, विजय पाटील, नरेंद्र वारुळे, जीवन पाटील व मनोज सुरवाडे यांनी घटनास्थळी जाऊन माहिती घेतली. (Special SIT team starts from Chalisgaon Inspection and panchnama at spot after recording statements of original plaintiff Jalgaon News )

सूरज झंवरचे जाबजबाब

पोलिस मुख्यालयातील एसआयटीच्या कार्यालयात या गुन्ह्याचे मूळ फिर्यादी सूरज झंवर यांचे जबाब नोंदविणे सुरू होते. तत्पूर्वीच सुनील झंवर यांच्याकडून काही पुराव्यासह दस्तऐवज एसआयटीने ताब्यात घेतले आहेत.

एकास अंतरिम दिलासा

तत्कालीन सरकारी वकील ॲड. प्रवीण चव्हाण यांचा अटकपूर्व जामीन जिल्हा न्यायालयाने २४ जानेवारीलाच फेटाळला आहे, तर शेखर सोनाळकर यांना न्यायालयाने अंतरिम जामीन मंजूर केल्याने त्यांनी स्वत:हून पोलिस अधीक्षक कार्यालयात जाऊन या प्रकरणाबाबत तपासात सहकार्य करण्याची तयारी दर्शविली होती.

ॲड. चव्हाण यांच्यावर अडचणींचा डबल फेरा

कुठल्या तरी, गंभीर गुन्ह्यात अडकविण्यासाठी विजय भास्कर पाटील व किरणकुमार साळुंखे यांनी कट रचून घरात धारदार शस्त्र ठेवल्याची तक्रार नीलेश भोईटे यांनी ऑक्टोबर महिन्यात दिली होती. त्यावरून शहर पोलिस ठाण्यात पाटील व साळुंखे यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल आहे. या गुन्ह्यात आता तक्रारदार नीलेश भोईटे यांच्या पुरवणी जबाबावरून तत्कालीन सरकारी वकील ॲड. प्रवीण चव्हाण, महेश आनंदा पाटील, संजय भास्कर पाटील, मनोज भास्कर पाटील, जयेश भोईटे आणि सुनील दत्तात्रेय माळी यांची नावे वाढविली आहेत.

