Jalgaon Accident News : शाळेतून आईसोबत घरी जात असलेल्या चार वर्षीय चिमुरडीचा भरधाव डंपरच्या धडकेत मृत्यू झाला. औद्योगिक वसाहत परिसरातील हॉटेल तनयजवळ मायलेकीच्या दुचाकीला सुसाट डंपरने धडक दिली.

प्रेरणा योगेश नेमाडे (वय ४) असे मृत बालिकेचे नाव असून, डोळ्यादेखत मुलीचा मृत्यू झाल्याने रडून रडून आईची वाईट अवस्था झाली होती, तर जिल्‍हा रुग्णालयात नातेवाइकांसह वडिलांचा आक्रोश मन हेलावून टाकणारा होता. (Speeding Dumper Hits Scooty tragic end of little girl returning from school Jalgaon Accident News)

शहरातील माऊलीनगरात योगेश नेमाडे पत्नी दक्षता, मुलगी प्रेरणा आणि मुलासह वास्तव्याला आहेत. नेमाडे दांपत्याची चार वर्षीय मुलगी प्रेरणा जळगाव पब्लिक स्कूलमध्ये नर्सरीत शिकत होती.

नेहमीप्रमाणे मुलीची शाळा सुटल्यावर तिची आई दक्षता नेमाडे स्कूटी (एमएच १२, इडब्ल्यू ८८२९)वरून मुलीला शाळेतून घरी आणत असताना, राष्ट्रीय महामार्गावारील हॉटेल तनयजवळ भरधाव वेगाने येणाऱ्या डंपरने (एमएच १९, सीवाय ६७६९) स्कूटीला धडक दिली.

डंपरच्या धडकेत मायलेकी खाली पडून जखमी झाल्या. गंभीर जखमी झालेल्या प्रेरणाला प्रत्यक्षदर्शींनी तातडीने उचलून जिल्‍हा रुग्णालयात नेले.

तेथे वैद्यकीय अधिकारी डॉ. चंदन महाजन यांनी तपासणी करून मुलीस मृत घोषित केले. मुलीचा मृत्यू झाल्याचे ऐकताच उपस्थित नातेवाईक व कुटुंबीयांनी रुग्णालयातच हंबरडा फोडत आक्रोश केला.

डंपरचालक पसार

अपघातानंतर चालकाने जागीच डंपर सोडून पेाबारा केला. घटनेची माहिती मिळताच एमआयडीसी पोलिसांचे पथक घटनास्थळी दाखल झाले. अपघातग्रस्त वाहने ताब्यात घेऊन डंपरचालकाचा शोध सुरू केला.

जिल्‍हा रुग्णालयातील डॉक्टरांनी दिलेल्या माहितीवरून प्रारंभी एमआयडीसी पोलिसांत आकस्किम मृत्यूची नोंद झाली. नंतर मृत मुलीच्या कुटुंबीयाचा जबाब नोंदवून डंपरचालकाविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याचे काम रात्री सुरू होते.

सीसीटीव्ही फुटेज ताब्यात

अपघातात पुरावा, म्हणून एमआयडीसी पोलिसांनी परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेज संकलित केले असून, त्यात स्पष्टपणे डंपरचालकाने स्कूटीस धडक दिल्याचे दिसत आहे.