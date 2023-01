Jalgaon News : पी जे रेल्वे विस्तारीकरण प्रक्रियेस गती : राजपत्र जारी, शेतकऱ्यांना नोटिसा

पाचोरा : पाचोरा ते जामनेर (पीजे) ही नॅरोगेज रेल्वे ब्रिटिश काळाचा ठेवा व खानदेशचे वैभव मानले जात असले तरी कोरोना काळात बंद केलेले ही रेल्वे कायमस्वरूपी बंद करण्याचा घाट रेल्वे प्रशासनाने घातल्यानंतर पाचोरा व जामनेर तालुक्यासह परिसरात असंतोषाची लाट आली होती.

अशा परिस्थितीत जनतेचा रेटा व समितीची आंदोलनांची धग पाहून केंद्र सरकारने पीजे रेल्वेचा समावेश व्यापारीकरणासाठीच्या गतिशक्ती योजनेत केला व हा रेल्वे मार्ग ब्रॉडगेज करून त्याचे मलकापूरपर्यंत विस्तारीकरण करण्याचे जाहीर केल्यानंतर या प्रक्रियेला गती मिळाली आहे. (Speeding up PJ expansion process Issue of Rajpatra Notices to farmers for land acquisition Jalgaon News)

समाजातील प्रत्येक घटकाची जीवनदायिनी बनलेली पीजे रेल्वे पूर्ववत सुरू करावी, अशा मागणीला जोर आला होता. या आधारे पाचोरा येथे 'पीजे बचाव कृती समिती' स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने पाचोरा, वरखेडी, शेंदुर्णी, पिंपळगाव हरेश्वर, जामनेर या ठिकाणच्या रेल्वेस्थानकांवर बैठका घेतल्या, धरणे आंदोलन केले, मोर्चा काढला, दिल्ली येथे जाऊन समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी रेल्वेमंत्र्यांना साकडे घातले.

खासदार रक्षा खडसे, खासदार उन्मेश पाटील यांना निवेदने देऊन रेल्वे पूर्ववत करण्यासाठी आवाहन केले होते. आमदार किशोर पाटील यांनीही आंदोलनात सहभागी होऊन समितीचे बळ वाढवले. पीजे रेल्वे पूर्ववत होत नाही, तोपर्यंत समितीने आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा पवित्रा घेतला होता. त्यामुळे रेल्वे प्रशासनाची झोप उडाली होती.

रेल्वेच्यावतीने विस्तारीकरण व जमीन अधिग्रणासाठीचे राजपत्र जारी करण्यात आले असून, पाचोरा व जामनेर तालुक्यातील रेल्वे मार्गालगतच्या शेतकऱ्यांना नोटीसा देण्यात आले आहेत. त्यामुळे आनंद व समाधान व्यक्त होत आहे.

या संदर्भात माहिती देण्यासाठी समितीच्यावतीने हुतात्मा स्मारकात पत्रकार परिषद घेण्यात आली. या प्रसंगी समीतीचे अध्यक्ष खलिल देशमुख, ॲड. अविनाश भालेराव, सुनील शिंदे, भरत खंडेलवाल, गणेश पाटील, अनिल येवले, नंदकुमार सोनार, पप्पू राजपूत, खलिल देशमुख, प्रा. मनीष बाविस्कर, शाहबाज बागवान, संजय जडे, गणेश शिंदे उपस्थित होते.

या वेळी माहिती देताना सुनील शिंदे, ॲड. अविनाश भालेराव यांनी रेल्वेच्या प्रक्रियेसंदर्भात माहिती दिली. पीजे बचाव कृती समितीने मागणीचे सातत्य व आक्रमक भूमिका कायम ठेवून हा प्रश्न मार्गी लावल्याने समितीचे सर्व थरातून कौतुक व अभिनंदन होत आहे.मलकापूरपर्यंत विस्तार...

पाचोरा ते मलकापूरपर्यंतच्या ब्रॉडगेज व विस्तारीकरणासाठी रेल्वेमार्गालगतच्या पाचोरा येथील ३ वरखेडी ५, शेंदुर्णी ४, पहूर १४, मोयेगाव ५ अशा ३१ शेतकऱ्यांना रेल्वे प्रशासनाकडून नोटीस प्राप्त झाल्या असून, प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होण्याचे सूचिन्ह निर्माण झाल्याने सर्व थरातील नागरिकांकडून आनंद व्यक्त होऊन पीजे बचाव समितीला धन्यवाद दिले जात आहेत.

