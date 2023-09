By

Maratha Andolan : मराठा आंदोलनाच्या परिणामामुळे येथील आगाराच्या पुणे, बारामती, तुळजापूर आणि छत्रपती संभाजीनगरकडे जाणाऱ्या एकूण ७ बसफेऱ्या बंद करण्यात आल्या असून, यामुळे एसटी आगाराचे रोजचे सुमारे सव्वादोन -अडीच लाख रुपयांचे नुकसान होत आहे.

दरम्यान, पुण्याकडे जाणाऱ्या एसटी बंद असल्याने खासगी ट्रॅव्हल्सवाल्यांनी आपल्या तिकीट दरात दीडपट वाढ केली आहे. (ST is losing about 2 lakh rupees daily due to maratha protest jalgaon news)

जालना जिल्ह्यात सध्या पुकारण्यात आलेल्या बंद आणि रास्ता रोकोमुळे येथील आगाराने वरिष्ठांच्या आदेशाप्रमाणे येथून पुणे येथे जाणाऱ्या ३, छत्रपती संभाजीनगर येथे जाणाऱ्या २, बारामती व तुळजापूर येथे जाणारी प्रत्येकी १ अशा ७ फेऱ्या तात्पुरत्या बंद केल्या आहेत.

पुणे येथे प्रत्येक फेरीचे उत्पन्न सुमारे ४० हजार रुपये, बारामती आणि तुळजापूर फेरीचे प्रत्येकी ३५ ते ४० हजार रुपये आणि छत्रपती संभाजीनगर येथील प्रत्येक फेरीचे सुमारे २० हजार रुपये, असे सव्वादोन ते अडीच लाख रुपयांचे दैनिक उत्पन्न सध्या बुडत आहे.

एसटी महामंडळाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या आदेशाप्रमाणे या गाड्या बंद ठेवण्यात आल्या आहेत.

यापैकी २ एसटी गाड्या सध्या पुणे येथील बस स्थानकातच अडकल्या आहेत. वरिष्ठांच्या आदेशानुसार या गाड्या सुरू करण्यात येतील, असे रावेर स्थानकप्रमुख संदीप तायडे यांनी सांगितले.

दरम्यान, पुणे येथे जाणाऱ्या एसटी बसेस बंद झाल्याने खासगी ट्रॅव्हल्सधारकांनी आपल्या रावेर - पुणे भाड्यात वाढ केली आहे. सध्या ८०० रुपये भाडे आकारण्यात येत होते. मात्र त्यात दीडपट भाडेवाढ करून आता १२०० रुपये भाडे आकारण्यात येत आहे.