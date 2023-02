Jalgaon News | काथार कंठहार वाणी समाजाला भटक्या जातीत समाविष्ठ करण्यासाठी कागदपत्रे सादर करा

By

जळगाव : काथार कंठहार वाणी समाजाला भटक्या जातीमध्ये समाविष्ट करण्याच्या मागणीबाबत कागदपत्रे सादर करण्याच्या सूचना महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाचे तीन सदस्यांनी केल्या. आयोगाचे तीन सदस्य जिल्ह्यात आले आहेत.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्ह्यातील प्रांताधिकारी व जिल्हा जातपडताळणी समितीसमवेत बैठक घेऊन जिल्ह्यात अपात्रतेचे प्रमाण वाढले असून, ते वाढवू देऊ नका, पात्र लाभार्थींना प्रमाणपत्र द्या, अशा सूचना केल्या. (State Backward Classes Commission meeting Kanthahar Vani community added to in nomadic castes Submit documents to include Jalgaon News)

महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाचे सदस्य डॉ. गजानन खराटे, डॉ. नीलिमा सरप व ज्योतीराम चव्हाण उपस्थित होते.

जिल्ह्यातील उपविभागीय दंडाधिकारी, जिल्हा जातपडताळणी समिती व समाजकल्याण अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेतली. निवासी जिल्हाधिकारी राहुल पाटील, अपर जिल्हाधिकारी प्रवीण महाजन, निवासी उपजिल्हाधिकारी राहुल पाटील, जिल्हा जातपडताळणी अध्यक्ष गुलाबराव खरात, जिल्हा जातपडताळणी समिती सदस्य राकेश पाटील, सहाय्यक आयुक्त समाजकल्याण योगेश पाटील, जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी विजय रायसिंग, जिल्हा जातपडताळणी सदस्य सचिव बी. यू. खरे जिल्ह्यातील उपविभागीय अधिकारी, मागासवर्गीय आयोगाचे लिपिक नरेश जोशी या वेळी उपस्थित होते.

बैठकीत पात्र लाभार्थींच्या अपात्रतेची प्रकरणे कमी व्हायला पाहिजेत, असे काथार कंठहार वाणी समाजाची २०२२ मध्ये झालेल्या दौऱ्यादरम्यान सांगितले. जो खरा लाभार्थी आहे, तो सवलतीपासून वंचित राहता काम नये, याची खबरदारी घेण्याच्या सूचना दिल्यात.

त्यानंतर समिती सदस्यांनी काथार वाणी समाजाचे औरंगाबाद येथील माजी अध्यक्ष सुरेश निघोनकर, जळगाव येथील पदाधिकारी मनीष वाणी व पदाधिकाऱ्यांशी चर्चा केली.

काथार कंठहार वाणी समाजाचे महाराष्ट्रात दहा ते १२ हजार घरे आहेत. त्यापैकी जळगाव जिल्ह्यात पाच हजार, औरंगाबाद येथे चार हजार ५००, नाशिक येथे ८००, पुणे येथे ५० घरे आहेत.

आयोगाच्या सदस्यांनी जळगाव व धुळे जिल्ह्यातून आलेल्या लाड शाखीय वाणी, लाड वंजारी, काथार कंठाहार वाणी, गुर्जर, सूर्यवंशी गुर्जर या जातीसमूहांच्या प्रतिनिधींसोबत भेट घेऊन त्यांच्या निवेदना संदर्भात चर्चा केली.

काथार कंठहार समाजाची २००५ पासून या समाजाला भटक्या जातीत समाविष्ट करावे, ही मागणी आहे. हा समाज बाजारहाट करतो, जेथे जत्रा भरते तेथे बिऱ्हाड घेवून जावून व्यवसाय थाटतो. केवळ ८ ते १० टक्के समाज हा स्थायीक झाला आहे. उर्वरित समाज अजूनही भटक्यांचेच जीवन जगतो. समाजातर्फे २०२१ पासून मागणीचा पाठपुरावा केला जात आहे.

आयोगाला नाशिक येथे झालेल्या दोऱ्यात समाजाच्या शिष्टमंडळाने भेट देवून कागदपत्रांची पूर्तता केली होती. त्यात अपूर्णता असल्याने जळगाव दौऱ्यात पुन्हा बोलावले होते. ती कागदपत्रे आज पून्हा देण्यात आलीत. परंतु ती देखील अपूर्ण असल्याने आणखी कागदपत्र सादर करावीत, अशा सूचना आयोगाच्या सदस्यांनी दिल्या. त्यासाठी फाइल खूली ठेवत असल्याचे आयोगाच्या सदस्यांनी सांगितले.

