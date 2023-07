Jalgaon Balloon Dam : 'बलून'चा चेंडू राज्य शासनाच्या कोर्टात; गिरणा पट्ट्यातील शेतकऱ्यांना प्रतीक्षा!

Jalgaon Balloon Dam : सुमारे ३० वर्षांपासून आश्वासनाच्या झुलत्या मनोऱ्यावर असलेला ‘गिरणा’वरील बलून बंधाऱ्यांचा प्रश्न अद्यापही मार्गी लागण्याचे चिन्हे दिसत नाहीत.

तीस वर्षांचा खडतर प्रवास संपून केंद्राकडून निधी मिळेल, असे वाटत असतानाच आता राज्यानेही या प्रकल्पाला निधी द्यावा अशी अट टाकल्याने ‘बलून’चा चेंडू राज्य शासनाच्या कोर्टात आलेला आहे.

त्यामुळे राज्य शासनाला आता त्यासाठी सुधारीत प्रशासकीय मान्यता द्यावी लागणार आहे. ती मान्यता केव्हा मिळेल? अन् हवेत असलेले बंधारे जमिनीवर केव्हा येतील याची गिरणा पट्ट्यातील शेतककऱ्यांना प्रतीक्षा आहे. (state govt will now have to give revised administrative approval for girna river ballon dam issue jalgaon news)

गिरणा नदीवरील बलून बंधाऱ्याला अनेक अडचणींवर मात करीत भाजप- सेनेच्या काळात २०१९ मध्ये गिरीश महाजन जलसंपदा मंत्री असताना प्रशासकीय मान्यता मिळाली होती. त्यानंतर केंद्र शासनाने नीती आयोगातून निधी देण्यास मान्यता दिली. मात्र, त्यासाठी राज्याच्या पर्यावरण विभागाकडून मान्यता व गुतंवणूक प्रमाणपत्राची आवश्यकता होती. दोन वर्षानंतर ती मान्यता मिळाली, त्यानंतर केंद्राकडे हे प्रकल्प निधीसाठी गेले.

तीस वर्षांपासून बंधारे हवेत

गिरणा नदीतून पावसाळ्यात वाहून जाणारे पाणी अडविण्यासाठी सात बंधारे करावेत, अशी मागणी तीस वर्षांपासूनची आहे. मंत्री गुलाबराव पाटील, खासदार उन्मेश पाटील, आमदार किशोर पाटील आदींच्या पाठपुराव्याने तत्कालीन जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांच्या पुढाकाराने प्रशासकीय मान्यता तर त्यानंतर केंद्रीय जलआयोगाचीही मान्यता मिळाली.

गिरणा नदीवरील ७८१.३२ कोटीच्या सात बलून बंधाऱ्यांना केंद्रीय जल आयोगाची देखील मंजुरी मिळाली आहे. मात्र, प्रत्यक्षात बंधारे केव्हा होतील? हा गिरणा पट्ट्यातील शेतकऱ्यांचा प्रश्‍न आहे. शिंदे सरकारच्या काळात पर्यावरण मान्यता मिळाली.

दरम्यान, आमदार किशोर पाटील यांनीही तत्कालीन पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांना मान्यता देण्याबाबत पत्र दिले होते. तर सरकार बदलल्यानंतर खासदार उन्मेश पाटील यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन मान्यता देण्याबाबत मागणी केली. त्यानंतर त्यांनी बैठक लावून पर्यावरण मान्यतेचा सिग्नल दिला.

केद्राला हवा राज्याचा हिस्सा

बलून बंधाऱ्यांना आता केंद्र शासनाकडून निधी दिला जाईल, असे वाटत होते. मात्र निधीच्या निकषाजवळ बंधारा गेल्यावर केंद्राने सांगितले, की या बंधाऱ्यांना राज्याचाही काही तरी हिस्सा पाहिजे. तेव्हाच केंद्र यासाठी निधी देऊ शकते. त्यामुळे अंतिम टप्प्यात आलेल्या बंधाऱ्यांच्या प्रवासाला पुन्हा ‘ब्रेक’ लागला आहे. २०१९ ला राज्य शासनाने या बंधाऱ्यांना प्रशासकीय मान्यता देतानाच शंभर टक्के निधी केंद्र देणार असल्याचे म्हटले होते.

मात्र, केंद्र शासनाच्या निकषानुसार एखाद्या प्रकल्पाला शंभर टक्के निधी देता येत नाही. त्यामुळे आता राज्य शासनाला १०-२० टक्के निधी देऊन नव्याने सुधारीत मान्यता द्यावी लागणार आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने वेळकाढूपणा न करता, तत्काळ सुधारीत मान्यता द्यावी अशी अपेक्षा शेतकऱ्यांना आहे. गिरणा पट्ट्यातील लोकप्रतिनीधींनीही शासनाकडे याबाबत दबाव आणणे आवश्यक आहे.

बलून बंधाऱ्यांचा खडतर प्रवास

तीस वर्षांपूर्वी मागणी करण्यात आल्यानंतर तत्कालीन खासदार एम. के. (अण्णा) पाटील यांनी बलून बंधारे बांधण्याचे आश्वासन दिले. त्यानंतर सर्वेक्षण झाले. त्यात सात ठिकाणच्या जागा निश्चित करण्यात आल्या. प्रस्ताव सादर झाला. मात्र, पाणी उपलब्धतता प्रमाणपत्राची अडचणी आली. ती पूर्ण झाल्यानंतर राज्य शासनाने जोपर्यंत अगोदरचे प्रकल्प पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत नवीन प्रकल्पांना मान्यता देण्यात येणार नाही असे धोरण ठरवले.

त्यामुळे हे बंधारे बाजूला पडले. त्यानंतर खास बाब म्हणून राज्यपालांकडे या बंधाऱ्यांना मान्यता देण्याबाबत विनंती करण्यात आली. मात्र जोपर्यंत राज्याचा एकात्मिक जलकृती आराखडा होत नाही, तोपर्यंत प्रशासकीय मान्यता देता येत नव्हती. अखेर आराखडा झाला. त्यानंतर राज्य शासनाकडून प्रशासकीय मान्यता मिळाली.

केंद्रीय जल आयोगाकडूनही मान्यता मिळाली. दरम्यान, राज्य शासनाच्या पर्यावरण मान्यतेअभावी दोन वर्ष ब्रेक लागला. आता राज्याचा निधीची खुटी बंधाऱ्यांना बसली आहे. या प्रवासादरम्यान, पाचशे कोटींचे हे बंधारे साडेबाराशे कोटींवर गेले आहेत. ते दोन हजार कोटींवर पोचल्यानंतर नवल वाटायला नको. त्यामुळे शासनाने या प्रश्नांकडे सजगतेने पाहणे आवश्यक आहे.