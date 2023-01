Jalgaon News : The Battle of Rights फाउंडेशनतर्फे घाटातील वाहतूक खोळंब्यावर महामार्ग पोलिसांना निवेदन

चाळीसगाव (जि. जळगाव) : येथील औट्रम घाटात वारंवार वाहतुकीचा खोळंबा होत असल्याने घाट जाम होण्याचे प्रकार सातत्याने होत असतात. यावर येथील द बॅटल ऑफ राइट्स फाउंडेशनच्या पदाधिकाऱ्यांनी उपाय सूचवले आहेत.

या उपायांची कोटकोरपणे अंमलबजावणी केल्यास, घाटात वाहतुकीचा खोळंबा होण्याचा प्रकार कधीही घडणार नाही व त्यामुळे सर्वांचा सुखकर प्रवास होईल, असा दावा फाऊंडेशनच्या पदाधिकाऱ्यांनी केला आहे. (Statement by Battle of Rights Foundation to Highway Police on traffic jam in ghat Jalgaon News)

सध्या घाटात वाहतुकीचा खोळंबा होत असल्याने महामार्ग पोलिसांची यंत्रणा देखील अनेकदा हतबल होताना दिसते. दरवेळी ओढवणाऱ्या या प्रकारामुळे पोलिस प्रशासनावर देखील ताण पडत असतो.

त्यामुळे आम्ही सूचवलेल्या काही प्रभावी उपाययोजना केल्यास, घाट जाम होण्याचे प्रकार होणार नाही, अशा आशयाचे निवेदन महामार्ग पोलिसांना दिले आहे. अवजड वाहनांमुळेच घाट जाम होत असल्याने अशा वाहनांना वेळेनुसार नियंत्रित करण्यासाठी दिवसभराचे वाहने सोडण्यासंदर्भातील वेळापत्रकच फाऊंडेशनच्या पदाधिकाऱ्यांनी तयार केले आहे.

त्यानुसार, चाळीसगावकडून औरंगाबादकडे अवजड वाहने जाण्यासाठी १२ ते १२.४५, २ ते २.४५, ४ ते ४.४५, ६ ते ६.४५, ८ ते ८.४५ व १० ते १०.४५ तर कन्नडकडून चाळीसगावला वाहने जाण्यासाठी १ ते १.४५, ३ ते ३.४५, ५ ते ५.४५, ७ ते ७.४५, ९ ते ९.४५ व ११ ते ११.४५ या वेळा असाव्यात. या वेळेप्रमाणेच महामार्ग पोलिसांनी वाहने सोडावीत.

याप्रमाणे अवजड वाहने घाटाच्या खालच्या दिशेने अथवा वरच्या दिशेने सोडल्यानंतर घाटात ही अवजड वाहने एकमेकांसमोर क्रॉसिंग होणार नाही. उर्वरित पंधरा मिनिटांचा वेळ हा एका बाजूने सोडलेले अवजड वाहन आपला घाटाचा प्रवास पूर्ण करण्यास गृहीत धरलेला आहे.

अशा पद्धतीने वाहने सोडल्यानंतर चार चाकी वाहने, ॲम्बुलन्स वगैरे वाहनांना विनाकारण ट्रॅफिक जामच्या समस्येत अडकावे लागणार नाही. घाटात अपघात नियंत्रित होण्यास फार मोठी मदत होईल. अवजड वाहनांची घाटातून एकाच दिशेने वाहतूक होणार असल्याने ट्रॅफिक जामची समस्याच उद्‌भवणार नाही.

जनतेच्या इंधनाची तसेच वेळेची बचत होईल, पोलिस प्रशासनावर प्रत्येक दिवशी येणारा ताण प्रभावीपणे संपुष्टात आणता येऊ शकेल. त्यामुळे या सर्व उपाययोजनांचा विचार करुन त्याची योग्य ती अंमलबजावणी करावी, असे निवेदनात नमुद केले आहे.

निवेदनावर द बॅटल ऑफ राइट्स फाउंडेशनचे अध्यक्ष स्वप्निल वाणी, सचिव स्वप्निल जगताप, कायदेशीर सल्लागार ॲड. केदाच चावरे, सदस्य रवींद्र उपासनी, नितीन चौधरी यांच्यासह सह्या आहेत.

