Jalgaon Crime News : मोबाईल हिसकावून चोरटे पसार

Jalgaon News : राष्ट्रीय महामार्गालगत मास्टर कॉलनीतील बॉम्बे बेकरीजवळ रस्त्यावरून चालणाऱ्या तरुणाचा मोबाईल हिसकावून चोरट्यांनी पळ काढला.

मांजरली (ता. कल्याण) येथील मुळ रहिवासी यशवंत विठ्ठल भगत (वय ३०) नोकरीनिमित्त जळगावात आले होते. (Stealing mobile phone by thieves and go away jalgaon crime news)

शनिवारी (ता. १०) रात्री साडेअकराच्या सुमारास यशवंत भगत रिलायन्स पेट्रोलपंपाकडून बॉम्बे बेकरीकडे जात असताना, दुचाकी (एमएच १९, ईबी ९०५)वरून आलेल्या चार तरुणांनी त्यांना थांबवून त्यांच्या शर्टाच्या खिशातून मोबाईल हिसकवला व दमदाटी करून पिटाळून लावले.

यशवंत भगत यांच्या तक्रारीवरून एमआयडीसी पोलिसांत चौघांविरुद्ध जबरी लूट केल्याचा गुन्हा दाखल झाला असून, उपनिरीक्षक दीपक जगदाळे तपास करीत आहेत.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?