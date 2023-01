By

जळगाव : शहरांत मोकाट कुत्र्यांचा सुळसुळाट झाला आहे. त्यात पिसाळलेल्या कुत्र्यांचाही उपद्रव रहिवासी भागात वाढला आहे. त्यांचा बंदोबस्त करावा, या मागणीचे निवेदन मानवाधिकारी सुरक्षा फोरमतर्फे आरोग्याधिकारी उदय पाटील यांना देण्यात आले.

नैसर्गिक मानवाधिकार सुरक्षा परिषद फोरमचे जॉइन डायरेक्टर डॉ. शरीफ बागवान यांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे, की पिसाळलेले कुत्रे सार्वजनिक रहिवासी ठिकाणी लोकांना चावा घेत आहेत. लहान मुलांपासून मोठ्यांपर्यंत सर्वांना रस्त्यावर फिरणे कठीण झाले आहे. (Stray dogs should be provided for Human Rights Forum demands Assistant Commissioner Uday Patil Jalgaon News)

काही दिवसांपूर्वी पाच ते सहा वयाच्या लहान बालकांवर कुत्र्याने हल्ला केला होता. त्यात ते बालक जखमी झाले होते. महापालिकेतर्फे कुत्र्यांवर निर्बीजीकरण करण्यात येत आहे. मात्र, त्या ठिकाणी बाहेरची कुत्री आणून सोडली जातात.

त्यामुळे याचीही चौकशी करावी, तसेच मोकाट कुत्र्यांचा बंदोबस्त ताबडतोब करावा, अशी मागणी निवेदनात केली आहे. निवेदन देतेवेळी डॉ. शरीफ बागवान, नाझीम निसार, आसपास पिंजारी, डॉ. संजीव खारे, डॉ. अतुल पाटील, डॉ. संदीप सपकाळे, डॉ. जितू जैन आदी उपस्थित होते.

