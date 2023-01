Jalgaon Crime News : पतंग उडविताना विहिरीत पडल्याने विद्यार्थ्याचा मृत्यू

कळमसरे (ता. अमळनेर) : येथील रहिवासी व सध्या हिंगोणे (ता. धरणगाव) येथे राहत असलेल्या दहा वर्षीय मुलाचा रविवारी (ता. १५) पतंग उडविताना विहिरीत पडल्याने मृत्यू झाला.

मूळचे अमळनेर तालुक्यातील रहिवासी संजय महाजन (माळी) दरनिर्वाहानिमित्त हिंगोणे येथे स्थायिक झाले आहेत. त्यांचा मुलगा अक्षय महाजन रविवारी पतंग उडवत होता. त्याचा तोल जाऊन तो विहिरीत पडला. त्यामुळे त्याचा मृत्यू झाला. (Student died after falling into a well while flying a kite Jalgaon Crime News)

गुंतवणूक करताना ‘हम होंगे कामयाब, पूरा है विश्वास!’...पण कसे? घ्या जाणून

हेही वाचा: Accident News : केंद्रीय मंत्र्याच्या ताफ्यातील गाडीचा अपघात; चार पोलिसांसह 5 जण जखमी

अक्षय माळी पाचवीत शिकत होता. तो विहिरीत पडल्याचे कळताच परिसरातील लोकांनी धाव घेऊन त्याला बाहेर काढले. मात्र, तोवर त्याची प्राणज्योत मालविली होती. यामुळे हिंगोणे आणि कळमसरे गावावर शोककळा पसरली.

महाजन दांपत्यांना बऱ्याच दिवसांनी मुलगा झाला होता आणि एकुलता एक असल्याचे समजते. मृत अक्षयच्या आई व वडिलांचे दुःख पाहून हिंगोणे, कळमसरे गावात सर्वत्र शोक व्यक्त होत होता.मृत अक्षयच्या मागे आई-वडील, बहीण, आजी, आजोबा असा परिवार आहे.

हेही वाचा: Jalgaon News : सहनशीलतेची टर्रर्र उडवली जातेय... तरीही आपण शांतच!