Jalgaon News : रेल्वेखाली आल्याने दहावीच्या विद्यार्थ्याचा मृत्यू

जळगाव : जळगाव-शिरसोली रेल्वेरूळावर धावत्या रेल्वेखाली आल्याने हरिविठ्ठलनगरातील इयत्ता दहावीच्या विद्यार्थ्याचा जागीच मृत्यू झाला. (student of class 10 died after falling under train jalgaon news)

ही घटना मंगळवारी (ता. २८) सायंकाळी सातच्या सुमारास घडली. रोहित लक्ष्मण मोरे (वय १६, रा. तडवी गल्ली, हरिविठ्ठलनगर), असे मृत विद्यार्थ्याचे नाव आहे.

रोहित मोरे हरिविठ्ठलनगरातील तडवी गल्लीत आई किरणबाई व वडील लक्ष्मण मोरे यांच्यासोबत वास्तव्याला होता. रामानंदनगरातील बहिणाबाई चौधरी माध्यमिक विद्यालयात तो दहावीचे शिक्षण घेत होता.

मंगळवारी दुपारी चारला रोहित कुणाला काहीही न सांगता घराबाहेर पडला. सायंकाळी सहाच्या सुमारास जळगाव-शिरसोली रेल्वेरूळादरम्यानच्या रेल्वे खांब क्रमांक ४१५/१६ ‘ए’ जवळ धावत्या रेल्वेखाली आल्याने त्याचा जागीच मृत्यू झाला.

खिशातील कागदपत्रांवरून त्याची ओळख पटली. या घटनेबाबत रामानंदनगर पोलिसांना माहिती देण्यात आली. पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेऊन मृतदेहाचा पंचनामा केला व मृतदेह शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात रवाना केला.

एकुलता एक मुलगा गेल्याने आई व वडिलांनी जिल्हा शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात प्रचंड आक्रोश केला. याबाबत रामानंदनगर पोलिस ठाण्यात आकस्मिक मृत्यूची नोंद झाली आहे. पोलिस नाईक विकास महाजन तपास करीत आहेत.