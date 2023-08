Jalgaon News : विद्यार्थिनींनी घेतली निवडणूक प्रक्रियेची अनुभूती; मतदानाद्वारे मंत्रिमंडळाची निवड

Jalgaon News : येथील सावित्रीबाई फुले माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयात लोकशाही पद्धतीने निवडणूक घेऊन विद्यार्थी मंत्रिमंडळाची निवड करण्यात आली.

पर्यायाने विद्यालयातील सर्व विद्यार्थिनींनी निवडणूक प्रक्रियेची प्रत्यक्ष अध्ययन अनुभूती घेतली. या उपक्रमामुळे मतदान जनजागृतीचा संदेश विद्यार्थिनींच्या मनात तर बिंबला. (students got hands on learning experience of election process in Savitribai Phule School jalgaon news)

यासाठी प्राचार्या गायत्री भदाणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली राज्यशास्त्र शिक्षक उमेश काटे यांनी पुढाकार घेतला. विद्यार्थिनी मुख्यमंत्री पदासाठी पाच, शिक्षणमंत्री पदासाठी दोन, अर्थमंत्री पदासाठी तीन, शिस्त-अनुशासन मंत्री पदासाठी सहा, तर पर्यावरण व स्वच्छता मंत्री पदासाठी पाच असे २१ उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात होते.

यातून मुख्यमंत्र्यांसह इतर मंत्री निवडण्यात आले. विशेष म्हणजे, काही विद्यार्थिनींनी ‘नोटा’ या मतदानाचा नकाराधिकारही बजावला. निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून प्राचार्या गायत्री भदाणे यांनी तर केंद्राध्यक्ष म्हणून ज्येष्ठ शिक्षिका कल्पना महंत यांनी काम पाहिले.

जी. पी. हडपे, एन. बी. खंडारे यांनी मतदान अधिकारी म्हणून काम पाहिले. संपूर्ण प्रक्रियेसाठी उमेश काटे, व्ही. सी. पाटील, लता पवार, नीलिमा पाटील, दिलीप मनुरे व प्रवीण उशीर यांनी सहकार्य केले.

या उपक्रमाचे संस्थेचे अध्यक्ष माजी केंद्रीय मंत्री विजय नवल पाटील, कार्याध्यक्ष अनिकेत पाटील, मार्गदर्शिका शीला पाटील, प्रशासकीय अधिकारी डी. बी. पाटील, प्रा. श्‍याम पवार, शिक्षण मानद संचालक प्रा. सुनील गरुड, शिक्षणाधिकारी विकास पाटील, गटशिक्षणाधिकारी रावसाहेब पाटील, शिक्षण विस्तार अधिकारी पी. डी. धनगर, शिक्षण विस्तार अधिकारी कविता सुर्वे यांनी कौतुक केले आहे.

दरम्यान, राजीव गांधी प्राथमिक विद्यामंदिर परिसरात नूतन मुख्यमंत्री प्राची पाटील हिच्या हस्ते ध्वजारोहण करण्यात आले. ही निवडणूक जनजागृतीसाठी उपयोगी ठरणार असल्याचे प्रांताधिकारी महादेव खेडकर यांनी सांगितले.

..असे आहे नवीन मंत्रिमंडळ

मुख्यमंत्री म्हणून प्राची पाटील, शिक्षणमंत्री डिंपल पाटील, अर्थमंत्री कनिष्का पाटील, शिस्त व अनुशासन मंत्री प्रतीक्षा पाटील तर पर्यावरण व स्वच्छता मंत्री म्हणून पल्लवी मोरे यांची मतदानाद्वारे निवड करण्यात आली. विशेष म्हणजे नवीन मंत्र्यांचा शपथविधी सोहळा आयोजित करण्यात आला होता.