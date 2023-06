Jalgaon News : विवाहितेची प्रियकरासोबत आत्महत्या; लग्नानंतर तिसऱ्याच दिवशी संपविले जीवन

Jalgaon News : येथील नवविवाहितेने लग्नानंतर तिसऱ्याच दिवशी आपल्या प्रियकरासोबत गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची घटना सोमवारी (ता. २६) पहाटे उघडकीस आली. या घटनेमुळे ‘एक दुजे के लिए’ची प्रचीती आली असून, पाचोरावासीय या घटनेमुळे सुन्न झाले आहेत.

वरखेडी नाका परिसरात मोंढाळे रोड भागात वास्तव्यास असलेले जितेंद्र राजू राठोड (वय १९) व साक्षी सोमनाथ भोई (वय १८) हे दोघे दोन घरांच्या अंतरावर शेजारी राहतात. दोघांचे बालपणापासून प्रेम असावे.

दोघांनी प्रेमाच्या आणाभाका घेतलेल्या असाव्यात; परंतु कुटुंबांच्या विरोधामुळे आपल्याला लग्न करता येणार नाही व जितेंद्र अल्पवयीन आहे. त्यामुळे दोघांनी घर सोडून जाण्याचा व विवाहाचा निर्णय घेतला नसावा.(Suicide of married woman with her boyfriend She end life on third day after marriage Jalgaon news)

या दोघांना वयाबाबत कायद्याचे जाण असल्याने व जितेंद्र अल्पवयीन म्हणजे अवघ्या १९ वर्षांचा असल्याने आपण पळून जाण्याचा निर्णय घेतला तर कायदेशीर अडचणी उपस्थित होतील म्हणून वय पूर्ण होण्याची कदाचित ते वाट पाहत असावेत.

परंतु साक्षीच्या कुटुंबीयांनी दुसऱ्या तरुणाशी तिचा विवाह निश्चित केला. त्यामुळे जितेंद्र कमालीचा अस्वस्थ झाला असावा. २३ जूनला साक्षीचे लग्न पार पडले व वैवाहिक विधी आटोपून ती माहेरी आली होती. परंतु जितेंद्रवरचे प्रेम व कुटुंबीयांनी आपला दुसऱ्या तरुणाशी केलेला विवाह यामुळे साक्षीही अस्वस्थ असावी.

ती माहेरी आल्यानंतर दोघांनी एकमेकांशी संपर्क साधून रविवारी रात्री भेटण्याचा निर्णय घेतला असावा. त्यानुसार रविवारी रात्री जितेंद्र व साक्षी हे दोघे आपल्या घरांच्या मागील बाजूस असलेल्या पडक्या अंगणवाडीच्या खोलीत गेले. कदाचित या शाळेत दोघांचे शिक्षण झालेले असावे. तेथे आपण कधीही एकत्र येऊ शकत नाहीत, या विचाराने एकमेकांना भेटून एकाच दोरीने गळफास घेऊन आत्महत्या केली.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

रात्री साक्षीच्या भावाला जाग आल्यानंतर बहीण झोपलेली दिसत नाही म्हणून त्याने घरात व घराबाहेर तिचा शोध घेतला. परंतु ती न दिसल्याने तिच्या भावाने घराच्या मागील भागात जाऊन बघितले असता, पडक्या अंगणवाडीच्या खोलीत साक्षी व जितेंद्र हे दोघे गळफास घेतलेल्या अवस्थेत दिसून आले. त्या अवस्थेत दोघांना पाहून त्याने हंबरडा फोडला. रहिवासी जमले व त्यांनी पोलिसांना माहिती दिली.

पोलिस कर्मचारी दिलीप वाघमोरे, नरेंद्र नरवाडे हे रुग्णवाहिकाचालक अमोल पाटील याला सोबत घेऊन घटनास्थळी दाखल झाले. त्यांनी रात्री साडेतीनच्या सुमारास दोघांचे मृतदेह ग्रामीण रुग्णालयात आणले. पोलिसांनी घटनास्थळाचा पंचनामा केला असून, दोघांच्या आत्महत्येमागील कारणांचा शोध घेत आहेत. आत्महत्येच्या तीन दिवस अगोदर (ता. २३) साक्षीचा विवाह झाल्याने तिच्या दोन्ही हातावर कोपरापर्यंत लावलेली मेहंदी, हाताच्या मनगटावर विवाहानिमित्त घातलेला सौभाग्याचा चुडा, तसेच नववधूचे अलंकार तिच्या अंगावर होते. अशा अवस्थेतील तिचा मृतदेह पाहून सारेच भावनिक झाले.

विशेष म्हणजे, साक्षीचा प्रियकर जितेंद्र याने देखील आत्महत्येच्या काही तास अगोदर आपल्या हातावर मेहंदी लावलेली होती. त्याचे मेहंदी लावण्यामागचे कारण काय? त्याच्या हाताला मेहंदी कोणी लावून दिली? की दोघांनी आत्महत्येअगोदर विवाह केला? याचा पोलिस शोध घेत आहेत. मृत साक्षीच्या मागे आई, वडील, भाऊ, पती, तर जितेंद्रच्या मागे आई, वडील, तीन बहिणी असा परिवार आहे. जितेंद्रचा परिवार मोलमजुरी करून चरितार्थ चालवतो. तर साक्षीचे कुटुंबीय मासे विक्रीचा व्यवसाय करतात. जितेंद्र नुकताच बारावीची परीक्षा उत्तीर्ण झाला आहे.