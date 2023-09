Jalgaon News : जळगाव जिल्ह्यात कर्जबाजारी दोन शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या

By

Jalgaon News : यंदा कधी अतिपाऊस तर कधी दडी मारल्याने शेतीत नापिकीसारखी अवस्था निर्माण झाली. शेतीसाठी उपलब्ध केलेला पैसा, पीककर्ज डोक्यावर असल्याने कर्ज कसे फेडायचे, या नैराश्यातून जिल्ह्यात दोन शेतकऱ्यांनी आपली जीवनयात्रा संपविली.

चोरवड येथील २७ वर्षीय तरुण शेतकऱ्याने बुधवारी (ता. १३) विषप्राशन करून तर कुऱ्हा-हरदो येथे ४२ वर्षीय शेतकऱ्याने कर्ज व दुबार पेरणीला कंटाळून गळफास घेत आत्महत्या केली. या दोन्ही घटना गेल्या चोवीस तासांत घडल्या असून, समाजमन सुन्न झाले आहे. (Suicide of two indebted farmers in Jalgaon district news)

पारोळा तालुक्यातील चोरवड येथील हेमराज शेखर पाटील (वय २७) यांच्याकडे सुमारे पाच बिघे शेती आहे. यंदा शेतीत कापसाची लागवड केली होती. कापसाच्या पिकासाठी त्यांनी पीककर्जही घेतले होते. परंतु या वर्षी तालुक्यात कधी जास्त, तर कधी कमी व दीर्घकाळ खंड पडलेल्या पावसामुळे शेतात नापिकीसारखी परिस्थिती उद्‍भवली.

त्यामुळे पीककर्ज कसे फेडायचे, घरसंसार कसा चालवायचा, या नैराश्यातून त्यांनी मध्यरात्री एकच्या सुमारास आपल्या शेतात काहीतरी विषारी औषध सेवन करून आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केला.

याबाबत त्यांनी आपले चुलत भाऊ यांना ही घटना फोनवरून सांगितली. या वेळी तत्काळ नातेवाइकांनी धाव घेत त्यांना पारोळा येथील खासगी रुग्णालयात दाखल केले. मात्र उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला. त्यांच्या मागे आई, पत्नी व दोन वर्षांची मुलगी आहे. याबाबत नितीन पाटील यांनी दिलेल्या माहितीवरून आकस्मिक मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे.

नियतीचा फेरा आला अन् दुबार पेरणीनंतरही जमीन पडीक

तालुक्यातील कुऱ्हा-हरोदो येथील शेतकरी शंकर कृष्णा माळी (वय ४२) यांनी कर्जाला कंटाळून आपल्या घरातील छताच्या लाकडी सरईला ओढणीच्या सहाय्याने गळफास घेऊन आत्महत्या केली. शेतकरी शंकर माळी यांनी शेतामध्ये पेरणी केली होती. परंतु मागील काळात ढगफुटीसदृश पाऊस झाल्याने माळी यांच्या शेतातील माती वाहून गेली.

त्यात पेरणी केलेले बियाणेसुद्धा वाहून गेले होते. तरी यातून सावरत पुन्हा दुसरी पेरणी माळी यांनी केली. मात्र नियतीचा फेरा मोठा होता. निसर्गाच्या भिजपाण्यामुळे माळी यांची शेती जशी पडीकच पडली. या भिजपावसाने आणि मशागतीसाठी पावसामुळे वेळ मिळाला नसल्याने शेत पडीक अवस्थेत दिसू लागले.

यामुळे शेतकरी शंकर माळी यांनी पेरणीसाठी विविध कार्यकारी सोसायटीकडून एक लाख कर्ज आणि काही खासगी बचत गटाच्या कर्ज काढले होते. त्याचा बोजा डोक्यावर होता. शेतकरी माळी हे मंगळवारी शेतात फेरफटका मारण्यासाठी गेले आणि दुपारी तीनपर्यंत घरी आले आणि लागलीच साडेचारला छताच्या लाकडी सरईला ओढणीच्या सहाय्याने गळफास घेतलेल्या अवस्थेत आढळून आले.

मृत शेतकरी माळी यांच्याकडे वडिलांच्या नावे असलेली पाच एकर शेती आहे. या प्रकरणी मृताचा भाऊ रघुनाथ कृष्णा माळी यांच्या माहितीवरून अकस्मात मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे. शंकर माळी यांच्या मागे पत्नी, दोन मुले, वडील, भाऊ, वहिनी असा परिवार आहे. या घटनेने तालुक्यात हळहळ व्यक्त होत आहे.