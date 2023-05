Nose Bleeding : बर्फ खाताय सावध व्हा! नाकातून रक्त येणाऱ्या रुग्णांचे प्रमाण वाढले; ही घ्या खबरदारी

By

Summer Disease : शहरासह जिल्ह्यात देशातील सर्वांत तापमानात हॉट जिल्हा ठरत आहे. अतिउष्णेतेमुळे शरीरातील पाणी कमी होऊन, ताप येणे, चक्कर येणे, उष्माघात होणे, अशाप्रकार घडू लागले आहेत.

आता नाकातून रक्त येत असल्याच्या तक्रारी असल्याच्या रुग्ण वाढले आहेत. विशेषत: लहान मुले, ज्येष्ठ नागरिकांची संख्या अधिक आहे. (Summer Disease careful eating ice increased number of patients with nosebleeds Take precaution jalgaon news)

नागरिकांनी उन्हात जाणे टाळले पाहिजे. उन्हात जाणे गरजेचे असेल, तर नाकाला ओलसर रूमाल बांधून जावा. यामुळे नाक कोरडे पडणार नाही. कोरडेपणामुळे नाकात खाज सुटणार नाही. परिणामी, नाकातून रक्त येणार नाही, असा सल्ला जिल्हा रुग्णालय व वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता डॉ. गिरीश ठाकूर यांनी दिला आहे.

डॉ. ठाकूर म्हणाले, की अतिउष्णता असताना आपण जेव्हा बाहेर जातो, तेव्हा नाका, तोंडात गरम हवा जाते. सोबतच धुळीकण जातात. नाकातील रक्त वाहिन्या बारीक असतात. नाकात चिकटद्रव असतो. उष्णतेमुळे धुळीकण व त्याद्रवाची खपली बनते.

नाकात खपली तयार झाली, की ती कोरडी होऊन नाकात चुळ सुटते. ती खपली सहजासहजी निघत नाही. आपण ओढून काढली की खपली निघताच त्याखालील बारीक रक्तवाहिनीतून रक्त बाहेर पडते. असे प्रकार उन्हाळ्यात अधिक घडतात.

यामुळे नागरिकांनी उन्हात बाहेर पडताना ओलसर रूमाल नाका, तोंडाला लावावा. जेणेकरून नाकात धुळीकण, गरम हवा जाणार नाही. ती रुमातच शोषली जाईल, नाकातून रक्त येण्याचे प्रकार घडणार नाहीत.

बर्फ खाताय सावध व्हा

उन्हाळ्यात गारवा मिळण्यासाठी बर्फ अधिक प्रमाणात खाल्ला जातो. बर्फाचा गोळा, बर्फ घातलेले सरबत, रस अतिप्रमाणात घेतल्यास घशास धोकादायक असते. शुद्ध पाण्यापासून बनविलेला बर्फ खाण्यायोग्य असतो.

तो स्वच्छ, पारदर्शी दिसतो. पदार्थ थंड करण्यासाठी किंवा वस्तू थंड ठेवण्याचा बर्फ वेगळा असतो. तो पारदर्शी दिसत नाही. त्यात काही ठिकाणी काळसर बर्फ दिसतो. तो खाण्यायोग्य नसतो. यामुळे नागरिकांनी बर्फाचा गोळा खाताना किंवा रस पिताना बर्फ खाण्यायोग्य आहे की नाही याची खात्री करावी, अन्यथा घशाचे विकार उदभवू शकतात.

"उन्हाळ्यात नाकातून रक्त येण्याचे प्रमाण वाढते. ते न येण्यासाठी उन्हात बाहेर पडताना नाकाला ओला रूमाल वापरावा. बर्फ खाण्यायोग्य आहे की नाही याची खात्री करावी, अन्यथा घशाचे विकार उदभवू शकतात." -डॉ. गिरीश ठाकूर, अधिष्ठाता, जीएमसी, जळगाव