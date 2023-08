Jalgaon News : खासगी गोदामात पोषण आहाराचा साठा; चाळीसगावात पुरवठा विभागाकडून ‘सील

Jalgaon News : येथील चाळीसगाव टेक्स्स्टाईल मिल रस्त्यावरील इंदिरानगर झोपडपट्टीमध्ये असलेल्या शालेय पोषण आहाराच्या एका खासगी गुदामावर पुरवठा निरीक्षक मंजूषा देवरे यांनी रविवारी (ता. २७) दुपारी अकराच्या सुमारास कारवाई करून माल सील केला.

याबाबत तहसीलदार प्रशांत पाटील यांच्याशी संपर्क केला असता, त्यांनी गुदामातील माल बालविकास प्रकल्प कार्यालयाशी संबधित असून, तसे पत्र संबधित अधिकाऱ्यांनी आम्हाला दिले आहे. आमच्या पुरवठा खात्याचा त्या मालाशी संबंध नाही, असेही त्यांनी सांगितले. (Supply Inspector Manjusha Devre took action on private warehouse of school nutrition food and sealed goods jalgaon news)

दरम्यान, रविवारी (ता.२७) दुपारी अकराच्या सुमारास झोपडपट्टीतील स्थानिक रहिवाशांनी, तहसीलदार व पोलिसांना येथील एका खासगी गुदामात शालेय पोषण आहाराचा माल उतरत असल्याचे कळविल्यानंतर तहसीलदार प्रशांत पाटील यांनी पुरवठा निरीक्षक मंजूषा देवरे यांना घटनास्थळी पाठविले, त्यांनी या मालाचा पंचनामा करून गुदाम सील केले.

रविवारी सुटी असल्यामुळे हा माल कोणाचा आहे, हा खुलासा झाला नव्हता. दरम्यान, चाळीसगाव शहरात मोठ्या प्रमाणावर शालेय पोषण आहाराच्या मालाचा काळाबाजार केला जातो, अशा तक्रारी संबधित अधिकाऱ्यांकडे केल्यानंतर सुद्धा त्याची दखल घेतली जात नाही. यामध्ये राजकीय क्षेत्रातील पदाधिकाऱ्यांचा संबंध असल्याचे बोलले जाते.

त्यामुळे कारवाई होत नाही. या संदर्भात गटविकास अधिकारी नंदकुमार वाळेकर यांनी गटशिक्षणाधिकारी भोई यांना कारवाई करण्याचा आदेश दिल्यानंतर शिक्षण विस्तार अधिकारी जितेंद्र महाजन घटनास्थळी गेले असता अन्न व औषध प्रशासन अधिकारी व पोलिस खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी गुदाम सील केलेले असल्यामुळे त्या मालाचा पंचनामा करण्यात आला नव्हता.

मात्र हा माल एका शहरातील एका राजकीय पक्षाच्या कार्यकर्त्याचा असल्याचे समजते. त्याचप्रमाणे स्वस्त धान्य दुकानातील गहू, तांदूळ व इतर मालाची सुद्धा काळ्याबाजारात विक्री केली जात असल्याच्या घटना घडल्याच्या पोलिस दप्तरी यावर्षी नोंद आहे.