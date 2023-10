Jalgaon Water Supply : पारोळ्यात पाणीपुरवठा नियोजनाचा अभाव; रात्री एकला सोडले पाणी

By

Jalgaon News : येथील राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक सहा लगतच्या छत्रपती संभाजी नगर परिसरात पालिकेकडून शुक्रवारी (ता. २०) रात्री अक्षरशः एक वाजता पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करण्यात आला. पालिकेतील पाणीपुरवठा विभागाकडे पाणी सोडण्याचे नियोजनच नसल्याने नागरिकांची झोप उडाली.

रात्री एक ते तीन वाजेपर्यंत जागून नागरिकांनी पाणी भरले. दोन तास पाणी सोडून देखील बरेच नागरिक पाण्यापासून वंचित राहिले. येथील पालिकेने पाणीपुरवठा करण्यासाठी शहराचे बारा झोन केले आहेत. यंदा समाधानकारक पाऊस न झाल्याने सद्यःस्थितीत पालिकेकडून दहा ते बारा दिवसांनी पाणीपुरवठ होत आहे.

त्यामुळे शहरवासीयांना पाण्याची बचत करावी लागत आहे. वेळेवर पाणी सोडले जात नसल्याने शहरवासीयांची पाण्यासाठी सध्या तरी गैरसोय होत आहे. (Supply of drinking water at night in Chhatrapati Sambhaji Nagar area jalgaon news)

त्यातच पाणीपुरवठा करण्याचे पालिकेकडे नियोजन नसल्याने ही गैरसोय आणखीनच वाढत आहे. शुक्रवारी (ता. २०) तलाठी कॉलनी झोनच्या माध्यमातून कॅप्टन नगर परिसरात रात्री उशिराने पाणी सोडण्यात आले.

या वसाहती दरम्यान छत्रपती संभाजी नगर परिसराला देखील पालिकेच्या अंतर्गत पाणीपुरवठा केला जातो. मात्र, रात्री एकला पिण्याचे पाणी भरण्यासाठी वसाहतीतील रहिवाशांची अक्षरशः झोपमोड झाली. अनेकांना जागरण करून पिण्याचे पाणी भरावे लागले.

दरम्यान, चोरवड रस्त्यालगत न्यू बालाजी नगर परिसरात नवीन पाईपलाईनचे काम सुरू आहे. यावेळी संजीवनी मेडिकल परिसरात ही पाईपलाईन फुटल्यामुळे या भागात मोठ्या प्रमाणावर पाणी वाया जात असल्याचे रहिवाशांकडून सांगण्यात आले. दरम्यान, या संदर्भात पालिकेच्या पाणीपुरवठा अभियंत्यांकडून माहिती घेण्याचा प्रयत्न केला असता, त्यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही.

गरीब नवाज नगरात पाईप ‘लिकेज’

सोमवारी (ता. १६) ठेकेदाराच्या हलगर्जीपणामुळे गरीब नवाज नगरातील पालिकेची जलवाहिनी ‘जेसीबी’द्वारे फुटली होती. त्यामुळे हजारो लिटर पाणी वाया गेले. याबाबत माजी नगराध्यक्ष चंद्रकांत पाटील व माजी नगरसेवक ॲड. रोहन मोरे यांनी संबंधितांची कानउघडणी केल्यानंतर योग्य तो पाठपुरावा करून पाणीपुरवठा विभागाला तत्काळ लिकेज दुरुस्त करण्यासाठी सांगितले.

त्यानुसार, गळती दूर करण्यात आली. त्यानंतर रोटेशनप्रमाणे रविवारी (ता. २२) गरीब नवाज नगर परिसरात पिण्याचे पाणी सोडले असता, पुन्हा त्या लिकेजमधून पाणी वाया गेल्याचे दिसून आले. त्यामुळे लिकेज दूर करण्याचे काम थातूरमातूर केल्याचा आरोप नागरिकांमधून होत आहे.

"छत्रपती संभाजीनगर येथील रहिवासी असून रात्री एक वाजता पालिकेच्या माध्यमातून नळाला पाणी आले. ते देखील पुरेसे पाणी मिळाले नाही. पालिकेने इतक्या रात्री उशीरा पाणी सोडू नये. योग्य नियोजन करूनच वेळेवर पाणी सोडावे." - लिना मराठे, गृहिणी ः छत्रपती संभाजी नगर, पारोळा