Jalgaon News : सुरेशदादा- प्रदीप रायसोनी एकत्र, राजकीय गणिताची चर्चा; एका कौटुंबीक सोहळ्यात झाली भेट

Jalgaon News : जळगाव पालिका ते महापालिकेवर सत्ता असताना, शहराच्या विकासाला वेगळा आयाम देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला.

आमदार सुरेशदादा जैन यांच्या नेतृत्वाखाली प्रदीप रायसोनी यांच्या टीमने केलेल्या कामाबाबत आज जळगावकर जनतेला खऱ्या अर्थाने जाणीव होत आहे. दोन्ही नेते अनेक वर्षांनंतर खासगी कार्यक्रमात एकत्र आल्यामुळे राजकीय गणिताबाबतही चर्चा सुरू झाली आहे.

जळगाव पालिकेवर १९८४ ते २००१ आणि पुढे महापालिका झाल्यावर २००३ ते २०१४ पर्यंत आमदार सुरेशदादा जैन यांच्या नेतृत्वाखालील सत्ता होती. त्यांच्या सत्ता काळात शहरात विविध प्रकल्प राबविण्यात आले. (Sureshdada Jain Pradeep Raisoni together discussion of political mathematics Met in family function Both together for long time Jalgaon News)

शहरात उभारलेले तब्बल २५ व्यापारी संकुल, शहरात दिमाखात उभी असलेली महापालिकेच्या मालकीची सतरा मजली भव्य प्रशासकीय इमारत, विविध भागांत असलेले दवाखाने आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे राज्यात कोठेही नसलेला शहरात उभारलेला झोपडपट्टीवासीयांसांठी घरकुल प्रकल्प, शहराच्या विकासकामाला त्यांनी वेगळा आयाम दिला होता.

प्रदीप रायसोनी यांनी सुरेशदादांच्या नेतृत्वाखाली या विकासकामांना चालना दिली. श्री. रायसोनी यांच्याकडे कामाचे सुसूत्र नियोजन होते. त्यामुळे प्रत्येक काम गतीने होत होते.

अगदी एखादी वस्तू खरेदी करायची असल्यास त्याचा दीर्घकालीन किती उपयोग होईल, याची माहिती ते घेत असतं. याचेच उदाहरण म्हणजे आजही महापालिकेत असलेली रस्त्यावरील खड्डे बुजविणारी ‘पॉट होल मशीन’ त्या मशिनची त्यांनी माहिती घेऊन ती खरेदी केली होती, त्याकाळी देशातील मोजक्या शहरात ही मशीन होती.

त्याकाळी सर्व माहिती घेऊन त्यांनी महापालिकेसाठी ही मशीन खरेदी केली होती. आजही शहरातील खड्डे बुजविण्यासाठी या मशिनचा वापर होत आहे, तसेच शहरात रस्त्यावरील धूळ साफ करण्यासाठी त्यावेळी यांत्रिकी झाडू त्यांनी जळगाव शहरात आणला होता.

ही त्यांच्या कामाची केवळ उदाहरणे आहेत. मात्र, ‘घरकुल’ प्रकरणानंतर जळगावचे राजकीय गणितच बदलले आहे. सुरेशदादा जैन व प्रदीप रायसोनी फारसे कधीही एकत्र दिसले नसल्याची चर्चा होती. सात ते आठ वर्षांत त्यांच्यात फारसा संवाद नसल्याचेही सांगितले जात होते.

मात्र, गेल्या काही दिवसांत खासगी कार्यक्रमात दोन्ही नेते एकत्र असल्याचे दिसून आले. महापालिकेतील सत्ताधारी पक्षाचे गटनेते नितीन लढ्ढा यांच्या मुलीच्या लग्नाच्या स्वागत सोहळ्याच्या कार्यक्रमात हे दोन्ही नेते सोबत दिसून आले.

त्यानंतर आता जैन हिल्स येथे एका लग्नसोहळ्यात ते व्यासपीठावर एकत्र दिसून आले. त्यामुळे आता राजकीय गणिताच्या चर्चाही सुरू झाल्या आहेत.

मात्र, सुरेशदादा जैन यांनी आपली राजकीय कारकिर्द पुन्हा सुरू करण्याबाबत कोठेही सूतोवाच केलेले नाहीत, तसेच रायसोनी यांनीही अद्याप मौन बाळगले आहे. मात्र, त्यांनी आपल्याला महापालिका निवडणूक लढविता येईल का? यासाठी निवडणूक आयोगाकडे केलेली विचारणा हा एकमेव अपवाद आहे.

आगामी काळात महापालिका, लोकसभा व विधानसभा निवडणुका आहेत. या दोन्ही नेत्यांच्या एकत्र येण्यामुळे त्याबाबत राजकीय चर्चा सुरू झाली आहे. मात्र, ते पुन्हा राजकारणाचा डाव खेळणार का याबाबत त्यांनी आपले मत खुलेपणाने जाहीर केल्यानंतरच कळणार आहे. सध्या तरी दोन्ही नेते एकत्र आले आहेत, एवढे मात्र निश्‍चित.