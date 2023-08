Jalgaon Crime: भुसावळ येथे गावठी कट्टा, काडतुसांसह संशयित ताब्यात

By

Jalgaon Crime : शहरात यावल नाका परिसरात गावठी कट्टा व दोन जिवंत काडतुसांसह संशयित तरुणास पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे. (Suspect arrested along with Gavathi Katta cartridges at Bhusawal Jalgaon Crime)

शहरातील यावल नाका येथे रस्त्याच्या बाजूला संशयित रोहित सुनील सपकाळे (वय २१, रा. अंजाळे, ता. यावल) हा शनिवारी (ता.१२) दुपारी साडेबाराच्या दरम्यान दहशत निर्माण करण्याच्या उद्देशाने दहा हजार रुपये किमतीचा गावठी कट्टा तसेच हजार रुपये किमतीची दोन जिवंत काडतुसे व पंचवीस हजार रुपये किमतीची हिरो डीलक्स कंपनीची (एमएच १९, डीएफ २७९८) मोटरसायकलसह विनापरवाना जवळ बाळगताना रंगेहात आढळून आला.

या प्रकरणी उपविभागीय पोलिस अधिकारी कृष्णांत पिंगळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली शहर पोलिस ठाण्यात पोलिस निरीक्षक गजानन पडघन यांच्या आदेशावरून रविवारी (ता.१३) सहायक फौजदार इकबाल इब्राहिम सय्यद यांच्या माहितीवरून गुन्हा दाखल करून संशयित आरोपीस अटक करण्यात आली आहे.

ही कारवाई सहायक पोलिस निरीक्षक अनिल मोरे, सहायक फौजदार इकबाल इब्राहिम सय्यद, पोलिस कर्मचारी जाकीर मंसुरी, संजय ढाकणे, जाकीर सय्यद यांनी केली.