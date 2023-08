Jalgaon Crime : भुसावळ येथे हवेत गोळीबार; पिस्तुलासह संशयितास अटक

By

Jalgaon Crime : शहरातील जामनेर रोडवरील वाल्मीकनगर परिसरात गल्लीमध्ये मोकळ्या जागेत दहशत माजविण्याच्या उद्देशाने एकाने विनापरवाना गावठी पिस्तूल बाळगून हवेत दोन राउंड फायर केले.

या प्रकरणी पोलिसांनी संशयितास अटक केली आहे. त्याच्याकडून गावठी पिस्तूल, दोन रिकामे काडतूस जप्त केले आहेत. (Suspect arrested with pistol fired in air at Bhusawal jalgaon crime news)

विकेश श्याम सारवान ऊर्फ विक्की किशोर टाक (वय ४२) याने विना परवाना गावठी पिस्तूल बाळगून हवेत दोन वेळा गोळीबार केला. या प्रकरणी संशयित विकेश सारवान याला बुधवारी (ता.२३) रात्री साडेअकराच्या सुमारास ताब्यात घेऊन अटक केली.

पोलिसांनी त्याच्याकडून गावठी पिस्तूल, दोन रिकामे काडतूस जप्त केले आहेत. तसेच संशयित आरोपीस अटक करण्यात आली आहे.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

उपविभागीय पोलिस अधिकारी कृष्णांत पिंगळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली तसेच पोलिस निरीक्षक बबन आव्हाड यांच्या आदेशावरून बाजारपेठ पोलिस ठाण्यात पोलिस कर्मचारी सचिन पोळ यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

ही कारवाई सहायक पोलिस निरीक्षक हरीश भोये, पोलिस कर्मचारी विजय नेरकर, यासीन पिंजारी, महेश चौधरी, प्रशांत परदेशी, सचिन चौधरी, योगेश माळी यांनी केली.