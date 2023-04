Jalgaon Crime : खंडणीखोराचा कोठडीत आत्महत्येचा प्रयत्न

Jalgaon News : खंडणी प्रकरणात कोठडीत असलेल्या संशयिताने भिंतीला डोके आपटून आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केला. दरम्यान त्याच्यावर उपचार करून पुन्हा कोठडीत ठेवण्यात आले आहे. (suspect in custody in an extortion case tried to commit suicide jalgaon crime news)

राहुल देविदास सरदार (रा. राजीव गांधीनगर, पारोळा) व त्याचा मित्र चंद्रकांत सुभाष सोनवणे (रा.डी.डी. नगर, पारोळा) यांनी खंडणीच्या मागणीवरून कोयत्याने मारहाण केली. या प्रकरणी नाट्या ऊर्फ महेश पवार (रा. तामसवाडी) यांच्या फिर्यादीवरून गुन्हा दाखल होता.

वरील संशयितांना पोलिस उपनिरीक्षक गंभीर शिंदे यांनी अटक करून दोन्ही संशयिताना न्यायालयात हजर केले. त्यांना दोन दिवस पोलिस कोठडी देण्यात आली. दोन्ही आरोपी कोठडीत असताना संशयित राहुल सरदार याने पारोळा पोलिस ठाण्याच्या कोठडीत भिंतीला डोके आपटून आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केला.

या प्रकरणी त्याच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला. त्यास तत्काळ कुटीर रुग्णालय, पारोळा येथे दाखल करून हिरे वैद्यकीय महाविद्यालय, धुळे येथे उपचारार्थ हलविण्यात आले.संशयिताची प्रकृती चांगली असून, परत त्यास कोठडी ठेवले आहे.