Jalgaon Crime News : चॉपरधारी गुन्हेगाराला अटक

By

Jalgaon News : एमआयडीसीतील के सेक्टरमधील एच. डी. फायर कंपनीजवळ लोखंडी चॉपरसह रेकॉर्डवरील संशयिताला मंगळवारी (ता. ३) एमआयडीसी पोलिसांनी अटक केली. शैलेश शंकर चौधरी (वय १९, रा. सम्राट कॉलनी, जळगाव) असे संशयिताचे नाव आहे. (suspect with iron chopper was arrested by MIDC police jalgaon news)

संशयित शैलेश चौधरी धारदार चॉपर कंबरेला लावून फिरत असल्याची माहिती पोलिस उपनिरीक्षक आनंदसिंग पाटील यांना मिळाली. त्यांच्या पथकातील गणेश शिरसाळे, पोलिस नाईक विकास सातदिवे, किशोर पाटील, इमरान सय्यद, योगेश बारी, मुकेश पाटील, किरण पाटील, छगन तायडे यांनी शैलेश चौधरी यास अटक केली.

हेही वाचा : संतुलित आहारातून रोखा फॅटी लिव्हरचा आजार

त्याची अंगझडती घेतल्यावर चॉपर आढळून आला. याबाबत एमआयडीसी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे. संशयित शैलेश चौधरी याच्याविरोधात यापूर्वी एमआयडीसी पोलीस ठाण्यात ठार मारण्याचा प्रयत्न केल्याचा गुन्हा दाखल आहे.