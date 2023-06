Jalgaon Crime News : कुरिअरने मागवली तलवार; अमळनेरचे पिता-पुत्र अटकेत

By

Jalgaon News : कुरिअरने तलवार मागवणाऱ्या गांधलीपुरा भागातील पिता-पुत्राला पोलिसांनी पकडून अटक केली आहे.

शहरात एकाने तलवार मागवल्याची माहिती पोलिस निरीक्षक विजय शिंदे यांना मिळाल्यावरून त्यांनी पोलिस उपनिरीक्षक अनिल भुसारे, पोलिस कर्मचारी शरद पाटील, रवींद्र पाटील, दीपक माळी, सिद्धांत शिसोदे यांच्या पथकाने सोमवारी (ता. १९) दुपारी दोनच्या सुमारास अर्बन बँकेजवळ नाकाबंदी लावली. (sword ordered by courier Father and son of Amalner arrested Jalgaon Crime News)

दुपारी पावणेदोनच्या सुमारास रेल्वेस्थानक रस्त्याकडून मोटरसायकलवर (क्रमांक एमएच १५, जीक्यू ५९०४) अदनान सादिक खाटीक (वय १९, रा. लक्ष्मी टॉकीज मागे, गांधलीपुरा) हा पांढऱ्या गोणीत झाकून तलवार आणताना आढळून आला.

त्याला विचारपूस केली असता अदनान याने वडील सादिक सुपडू खाटीक (वय ४७) यांच्या नावाने तलवार मागवल्याचे सांगितले. पोलिसांनी दोघांना अटक करून शस्र कायद्यानुसार गुन्हा दाखल केला आहे.

अधिक चौकशीसाठी पोलिसांनी अदनान याची मोटरसायकल आणि भ्रमणध्वनी असा एकूण एक लाख १२ हजार ९५० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला आहे. उपनिरीक्षक अनिल भुसारे तपास करीत आहेत.

