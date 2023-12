Jalgaon News : धरणगाव येथे पाण्यासाठी चक्क पाइपाची प्रतीकात्मक अंत्ययात्रा

Jalgaon News : येथे उबाठा सेनेने आज आगळेवेगळे आंदोलन केले. पाण्यासाठी चक्क पाइपाची अंत्ययात्रा काढली. धरणगावचा पाणी प्रश्न हा कधी संपणार याकडे नागरिकांचे लक्ष आहे. मात्र राजकारणासाठी पाणीप्रश्न सोडविला जात नाही, असे अनेकांचे मत झाले आहे.(Symbolic funeral procession of pipe for water at Dharangaon jalgaon news)