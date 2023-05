Jalgaon Crime News : रेल्वे ई-तिकिटांचा काळाबाजार; पाचोऱ्यात रेल्वे सुरक्षा बलाचा छापा

Jalgaon News : येथील भडगाव रोड भागातील वृंदावन पॅलेस इंटरनेट कॅफेवर रेल्वे तिकिटांचा काळाबाजार होत असल्याच्या गोपनीय माहितीवरून रेल्वे सुरक्षा बलाच्या पथकाने छापा टाकून कारवाई केली.

यात १७ हजारांच्या नऊ रेल्वे तिकिटांसह एकास ताब्यात घेतले आहे. (team of Railway Security Force raided Vrindavan Palace Internet Cafe that railway tickets were being black marketed jalgaon news)

रेल्वे तिकिटाचा काळाबाजार होत असल्याची गुप्त माहिती, प्रवीण मालविया, वसंत महाजन व किशोर चौधरी या भुसावळ येथील रेल्वे गुन्हे शाखेच्या अधिकाऱ्यांना मिळाल्याने त्यांच्या पथकाने सोमवारी (ता.१५) दुपारी वृंदावन पॅलेस इंटरनेट कॅफेवर छापा टाकला.

या वेळी योगेश वाणी याच्यासह संगणकाचे १८ यूजर आयडीपैकी ४ बंद व उर्वरित १४ यूजर आयडीवरून सुमारे १७ हजार रुपये किमतीची ९ रेल्वे तिकिटे, १ सीपीयू व १ मोबाईल असा मुद्देमाल ताब्यात घेतला.

आरपीएफ पथकाकडून सविस्तर तपशील काढण्याचे काम सुरू असून, पुढील तपास आरपीएफ अधिकारी महेंद्र पाल यांच्या मार्गदर्शनाखाली एस. बी. चौधरी हे करीत आहेत. या तपास व कारवाईसाठी आरपीएफ पथकासोबत विकास देशमुख या पाचोरा पोलिस कर्मचाऱ्यास पाठविण्यात आले होते.