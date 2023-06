Sakal Impact News : रेल्वेस्थानक- जिल्हा दूध संघ रस्त्याचे तात्पुरते डांबरीकरण; सार्वजनिक बांधकाम विभाग

By

Jalgaon News : दूध फेडरेशन ते रेल्वेस्थानक रस्त्याचे डांबरीकरणाचे थांबविलेले काम तात्पुरत्या स्वरूपात पूर्ण करण्याचे आदेश मक्तेदाराला देण्यात येतील, तसेच या रस्त्याच्या काँक्रिटीकरणाच्या निविदा काढण्यात आल्याची माहिती सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता गिरीश सूर्यवंशी यांनी दिली.

शिवाजीनगर भागातील रेल्वेस्थानक ते दूध फेडरेशनपर्यंतच्या रस्त्याच्या डांबरीकरणाचे काम शासनाच्या ४२ कोटी रुपयांच्या निधीतून करण्याचा निर्णय झाला होता.

त्यानुसार सार्वजनिक बांधकाम विभागाने मक्ता काढून ठेकेदारास काम करण्यास मंजुरीही दिली होती. (Temporary asphalting of Railway Station and District Milk Union road Department of Public Works Jalgaon News)

त्यानुसार ठेकेदाराने काम सुरू केले होते. या रस्त्यावर खडी टाकून डांबरीकरणाचा एक लेअरही टाकला होता. मात्र, अचानक या रस्त्याचे काम अर्धवट स्थितीत बंद करण्यात आले.

हा रस्ता शासनाच्या शंभर कोटींच्या निधीतून घेण्याचे निश्‍चित झाले असून, त्यांचे काँक्रिटीकरण करण्यास मंजुरी दिली आहे, हे कारण सध्याचे डांबरीकरणाचे काम बंद करण्यामागे असल्याचे सांगण्यात आले होते.

अर्धवट कामामुळे जनतेला त्रास

डांबरीकरणाचे काम मक्तेदाराने बंद केल्यामुळे रस्त्यावर पसरलेली खडी तशीच ठेवण्यात आली. त्यामुळे या रस्त्यावरून वाहतूक करणाऱ्यांना त्रास सहन करावा लागत आहे. वाहनधारक जीव मुठीत धरून या रस्त्यावरून वाहन काढत आहेत, या रस्त्यावरून चालणे तर कठीण झाले आहे.

तात्पुरते डांबरीकरणाचे आदेश

‘सकाळ’ने या रस्त्यामुळे नागरिकांना होणाऱ्या त्रासाबाबत वृत्त प्रसिद्ध केले होते. त्याबाबत सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अभियंता गिरीश सूर्यवंशी यांनी सांगितले, की या रस्त्याचे तात्पुरते डांबरीकरण करण्याची सूचना मक्तेदाराला दिली आहे.

लवकरच ते या रस्त्यावर डांबरीकरणाचा लेअर टाकून देतील. सद्यःस्थितीत वाहतुकीसाठी हा रस्ता चांगला करण्यात येईल.

शासनाच्या १०० कोटींच्या निधीतून हा रस्ता करण्यात येणार आहे. त्याला मंजुरी मिळाली असल्याचे सांगून सूर्यवंशी म्हणाले, की रस्ता काँक्रिटीकरणाच्या निविदाही काढण्यात आल्या आहेत. पावसाळ्यात त्याचे काम सुरू करण्यात येईल. सद्य:स्थितीत त्याचे तात्पुरते डांबरीकरण करण्यात येईल.

"काँक्रिटीकरणाच्या मंजुरीमुळे काम थांबविले होते. त्याच्या निविदाही काढल्या आहेत. त्याचे कामही लवकरच सुरू करण्यात येईल. मात्र, सद्यःस्थितीत तातडीने डांबरीकरणाचा लेअर टाकण्याचा आदेश मक्तेदाराला देण्यात येईल."

-गिरीश सूर्यवंशी, अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग