Jalgaon Crime: संशयिताला घटनास्थळी आणताच गोंडगावात तणाव; स्थिती नियंत्रणात

Jalgaon Crime : गोंडगाव (ता. भडगाव) येथील अपहरण झालेल्या आठवर्षीय मुलीच्या हत्येप्रकरणी अटक करण्यात आलेला संशयित स्वप्नील विनोद पाटील याला पोलिसांनी घटनास्थळी पंचनाम्यासाठी गावात आणले असता नागरिकांनी ‘आरोपीला आमच्या ताब्यात द्या, आम्ही बालिकाला न्याय देतो’ असे सांगत संशयित असलेल्या वाहनाच्या दिशेने धाव घेतली.

पोलिसांनी नागरिकांना समजविण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, संतप्त नागरिक ऐकण्याच्या मनःस्थितीत नव्हते. त्यामुळे काहीकाळ तणावाचे वातावरण झाले.

दरम्यान, संतप्त नागरिकांनी संशयिताच्या दिशेने दगड फिरकवले. पोलिसांनी नागरिकांना पांगविण्यासाठी सौम्य लाठीचार्ज केला. (Tension in Gondgaon as suspect brought to spot status control as 8 year girl rape murdered Jalgaon Crime)

सहायक पोलिस अधीक्षक रमेश चोपडे यांनी नागरिकांना शांततेचे आवाहन करीत आम्हाला तपास सहकार्य करा, तुम्हाला नक्की न्याय देऊ, असे आवाहन केल्याने नागरिकांनी शांततेची भूमिका घेतली होती.

सहायक पोलिस अधीक्षक अभयसिंह देशमुख, पोलिस निरीक्षक राजेंद्र पाटील, पाचोऱ्याचे पोलिस निरीक्षक राहुल खताळ, चाळीसगावचे सहायक पोलिस निरीक्षक तुषार देवरे, फौजदार शेखर डोमाळे, फौजदार विजया वसावे यांच्या दंगा नियंत्रण पथकाचे पंधरा कर्मचारी भडगाव, चाळीसगाव, पाचोरा येथे पोलिसांसह ४० ते ५० जणांचा ताफा तैनात होता

विधानसभेत उमटले पडसाद

गोंडगाव येथील अल्पवयीन मुलीच्या हत्येचे पडसाद आज विधानसभेत उमटले. आमदार किशोर पाटील यांनी प्रश्न उपस्थित करून संशयितावर कठोर कारवाईची मागणी केली. आमदार किशोर पाटील यांनी विधानसभेत या हत्येचा प्रश्न मांडला.

ते म्हटले, की वर्षीय बालिकेवर अत्याचार करून हत्या केल्याची घटना उघडकीस आली. ही घटना अंत्यत क्रूर आहे. ते कृत्य करणाऱ्या आरोपीला ताब्यातही घेण्यात आले आहे. त्यामुळे आरोपीवर कठोर कारवाई करण्यात यावी.

हा खटला अंडर ट्रायल चालविण्यात यावा. यापुढे असे कृत्य करण्यास कोणी धजावू नये, यासाठी कठोर कलमे त्यासाठी लावावीत, अशी मागणी केली. यावर विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी या घटनेची शासनाने नोंद घेऊन कारवाई करावी, असे आदेश दिले.