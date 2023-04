Workshop : गच्चीत फुलवा छानशी सेंद्रिय परसबाग; 9 एप्रिलला जळगावात एकदिवसीय विशेष कार्यशाळा

By

जळगाव : घराच्या गच्चीत वा सभोवतालच्या जागेत कुंड्यांमध्ये विविध फुलझाडे वा सेंद्रिय भाजीपाला लागवडीचा विचार करत असाल तर परसबागेच्या नियोजनापासून ते कुंड्यांतील, वाफ्यातील रोपांच्या व्यवस्थापनाविषयी सविस्तर मार्गदर्शन करणारी ‘सेंद्रिय परसबाग’ ही विशेष एकदिवसीय कार्यशाळा रविवारी (ता.९) जळगाव एमआयडीसीतील सकाळ कार्यालयात सकाळ- ॲग्रोवन संलग्न शैक्षणिक संस्था एसआयआयएलसीतर्फे आयोजिली आहे. (Terraced Flower Nice Organic Garden One day special workshop at Jalgaon on 9th April news)

प्रशिक्षणात टेरेसवरील सेंद्रिय पद्धतीने भाजीपाला लागवड तंत्रज्ञानाविषयी पुण्यातील परसबाग विषयातील जाणकार तज्ज्ञ अरुण सूर्यवंशी हे मार्गदर्शन करणार आहेत. चौकटीत दिलेल्या विषयांव्यतिरिक्त सर्व प्रकारच्या कलमांचे प्रात्यक्षिक कार्यशाळेत दाखविले जाणार आहे. चहा, जेवण व डिजिटल प्रमाणपत्रासह प्रति व्यक्ती बाराशे रुपये शुल्क आहे. आगाऊ नोंदणी करणे आवश्यक आहे. अधिक माहिती व ऑनलाइन नावनोंदणीसाठी संपर्कः ९२८४७ ७४३६३

कार्यशाळेत काय शिकालः - कुंड्यांची निवड, कुंड्या भरण्याची पद्धती - कुंड्यांतील रोपांचे संगोपन - पाण्याचे वेळापत्रक, - शून्यातून परसबाग निर्मिती - टाकाऊ वस्तूंचा परसबागेसाठी वापर कसा करावा - सेंद्रिय वेलवर्गीय भाज्या लागवड - सेंद्रिय शेवगा, कढीपत्ता - सेंद्रिय पद्धतीने फळझाड लागवड, नियोजन कार्यशाळा वार,

तारीखः रविवार, ता.९ एप्रिल २०२३

वेळ : सकाळी १० ते संध्या ५

ठिकाणः सकाळ पेपर्स कार्यालय, सी-३, एमआयडीसी एरिया, टेलिफोन एक्चेंजसमोर, जळगाव

शुल्कः प्रति व्यक्ती बाराशे रुपये ( चहा, जेवण, डिजिटल प्रमाणपत्रासह)

नावनोंदणीसाठी संपर्कः ९२८४७ ७४३६३