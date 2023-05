Jalgaon Crime News : बोरखेडा हत्याकांड खटल्यात 3 जणांची साक्ष; 3 तास चालले कामकाज

By

Jalgaon News : बोरखेडा हत्याकांड खटल्यात येथील अतिरिक्त सत्र न्यायालयात सरकारी अभियोक्ता उज्ज्वल निकम यांनी सोमवारी (ता. २९) तीन जणांची साक्षी घेतली. बोरखेडा (ता. रावेर) गावी मध्यरात्री एका माथेफिरू तरुणाने चार लहान बालकांची हत्या केली होती. (testimony of 3 persons in Borkheda murder case lasted for 3 hours jalgaon crime news)

हत्येचे कारण असे होते, की संशयित हा मृत मुलाचा मित्र होता आणि त्याच्या बहिणीवर लैंगिक अत्याचार करण्याचा प्रयत्न करीत असताना दुसऱ्या बहीण, भावाला जाग आल्यामुळे ही गोष्ट उघडकीस न येऊ दिल्यामुळे त्याने चौघा बहीण -भावांचा कुऱ्हाडीने निर्घृण खून केला होता.

येथील अतिरिक्त सत्र न्यायालयात या खटल्याच्या सुनावणी सुरू असून, सोमवारी (ता. २९) तीन साक्षीदारांची साक्ष झाली. यामध्ये घटनास्थळी हे बोरखेडा रस्त्यालगत आहे. पूर्व- पश्चिम बऱ्हाणपूर- अंकलेश्वर मार्गावरील दक्षिणेला साधारणतः १५०० मीटर अंतरावर ही घटना घडली आहे.

बोरखेडा गावाची वस्ती ३० ते ३५ घरांची आहे. तर घटनास्थळ शेतात आहे. आजूबाजूला कुठलीही वस्ती नाही. तेथे दोन खोल्यांचे घर आहे. त्याला एक खिडकी आहे ती कायम उघडी राहते, अशी साक्ष साक्षीदाराने दिली.

या गुन्ह्यातील फिर्यादी मुस्तफा शेख यासीन शहा म्हणाले, की मेताब भिलाला पावरा गेल्या आठ ते दहा वर्षांपासून फिर्यादीकडे शेतात बोरखेडा शिवारात मजूर म्हणून कामाला आहेत. तसेच त्यांच्या सोबत परिवार आहे. १५ ऑक्टोबर २०२० ला सकाळी आठच्या सुमारास शेतात गेलो असता सोबत त्यांची पत्नी, मुलगा यांच्यासह मध्यप्रदेशात नातेवाईकांसोबत दशक्रियेला गेलेले होते.

त्यावेळी सविता ही १३ वर्षांची, राहुल ११ वर्षांचा, अनिल ८ वर्षांचा, सुमन ६ वर्ष असे लहान मुले होती. १६ ऑक्टोबर २०२० ला सकाळी नेहमीप्रमाणे सकाळी आठला शेतात जात असताना घराचा दरवाजा बंद दिसला. त्यावेळी फिर्यादीने दरवाजा उघडला असता आतमध्ये चार मृतदेह आढळून आले होते.

मृत मुलीच्या गळ्यावर, मानेवर कुऱ्हाडीने वार केलेले होते. कुऱ्हाड ही घटनास्थळी पडून होती. याबाबत पोलिसांना कळविले असता त्यांनी घटनास्थळी येऊन पंचनामा केला.

तसेच गुन्हा दाखल करून घटनास्थळावरून १७ वस्तू जप्त केल्या होत्या. बोरखेडा हत्याकांड प्रकरणातील तीन जणांची साक्ष न्यायालयाचा दरवाजा बंद करून आतमध्ये झाली.

हे सर्व कामकाज भुसावळ जिल्हा न्यायाधीश व तिसरे अतिरिक्त सत्र न्यायालयाचे न्यायाधीश आर. एस. जाधव यांच्या न्यायालयात तब्बल तीन तास सुरू असल्याची माहिती सरकारी अभियोक्ता उज्ज्वल निकम यांनी ‘सकाळ’ शी बोलताना दिली.

या प्रसंगी ॲड. प्रवीण भोंबे, रावेर पोलिस निरीक्षक कैलास नागरे, पोलिस कर्मचारी मनोज मस्के, बिजू जावरे, एएसआय पैरवी अधिकारी रफिक शेख कालू यांची उपस्थिती होती.