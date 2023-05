The Kerala Story : द केरला स्टोरी चित्रपट शासनाने करमुक्त करावा; सुरेश भोळे यांची मागणी

Jalgaon News : ‘लव्ह जिहाद’अंतर्गत हिंदू व ख्रिश्‍चन मुलींना प्रेमाच्या जाळ्यात अडकवून अत्याचाराला बळी पडणाऱ्या मुलीच्या जीवनावर आधारित सत्य ‘द केरल स्टोरी’ हा चित्रपट आहे. तो करमुक्त करण्यात यावा अशी मागणी आमदार सुरेश भोळे यांनी केली आहे. (The Kerala Story mla Suresh Bhole demand that film should be tax free from govt jalgaon news)

जळगाव येथील नटवर थिएटरमध्ये पीव्हीआरमध्ये तिन शो मिळून ८०० महिलांना हा चित्रपट आमदार व जिल्हाध्यक्ष आमदार भोळे यांच्यातर्फे मोफत दाखविण्यात आला. चित्रपट पाहण्यासाठी महिला व युवतींचा प्रचंड प्रतिसाद लाभला.

सदर चित्रपट समाजात जनजागृती करण्यासाठी व लव जिहादला बळी पडणाऱ्या मुलींसाठी एक दूरगामी संदेश देईल, असे मत आमदार भोळे यांनी व्यक्त केले. महानगर अध्यक्ष दीपक सुर्यवंशी, नगरसेवक विशाल त्रिपाठी, माजी महापौर सीमाताई भोळे, महिला अध्यक्ष दीप्ती चिरमाडे व पदाधिकारी या वेळी उपस्थित होते.

हा चित्रपट समाजात जनजागृतीसाठी करमुक्त करावा, अशी मागणी आमदार भोळे यांनी या वेळी केली. दरम्यान, रविवारी (ता. ७ ) फक्त अठरा वर्षे वय असलेल्या मुलींसाठी आमदार भोळे यांच्या मार्फत श्री नटवर पीव्हीआरमध्ये हा चित्रपट मोफत दाखविण्यात येणार आहे. जिल्हा प्रसिद्धीप्रमुख मनोज रमेश भांडारकर यांनी ही माहिती दिली.