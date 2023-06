Jalgaon News : आंबापिंप्री येथे 3 ठिकाणी चोरी; शिक्षकाच्या घरातून 48 हजारांचा ऐवज लंपास

By

Jalgaon News : आंबापिंप्री (ता. पारोळा) येथे एकाच दिवशी तीन ठिकाणी चोरट्यांनी डल्ला मारला. चोरट्यांनी शिक्षकाच्या घराचा कडीकोयंडा तोडून घरात प्रवेश करत ४८ हजारांचा ऐवज लंपास केला.

भिलाली (ता. पारोळा) येथील संत सोमगीर माध्यमिक विद्यालयाचे उपशिक्षक हरेश्वर पाटील (रा. आंबापिंप्री, ता. पारोळा) हे सोमवारी (ता.१२) रात्री दहाला कुटुंबीयांसह बैठक खोलीत झोपले होते. (Theft 3 places at Ambapimpri 48,000 as compensation from teacher house Jalgaon Crime News)

दरम्यान, मंगळवारी पहाटे चारच्या सुमारास हरेश्वर पाटील हे पाणी पिण्यासाठी स्वयंपाकगृहात गेले असता घरातील खोलीत सामान अस्ताव्यस्त आढळून आला, तसेच त्यांच्या घरातील बेडरूम मागील दरवाजाचा कडीकोयंडा तुटलेला दिसला.

चोरट्यांनी ३६ हजार रुपये रोख, नऊ हजार रुपये किमतीचे मंगलपोत तर ३६०० रुपये किमतीच्या चांदीच्या वस्तू अशा एकूण ४८ हजार ६०० रुपये किमतीच्या वस्तू चोरून नेल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

दरम्यान, गावातील मीनाबाई झाल्टे व शिवाजी माळी यांच्या घरी देखील चोरट्यांनी मागील दरवाजा तोडून रोख रक्कम व दागिने चोरी केली असल्याची माहिती पोलिसांकडून मिळाली आहे. याबाबतचा तपास हवालदार संदीप सातपुते करीत आहे.

दरम्यान, घटनास्थळी फिंगरप्रिंट व डॉग स्कॉड दाखल झाले होते. एकाच वेळी तीन ठिकाणी चोरी झाल्यामुळे ग्रामस्थांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले असून, चोरट्यांचा तपास करून त्यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी ग्रामस्थांकडून होत आहे.