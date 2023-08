Jalgaon Crime : येथील स्टेशनरोड व स्वामी समर्थनगर परिसरात एकाच रात्रीत दोन ठिकाणी चोरट्यांनी चोरीचा प्रयत्न केला असून, एका ठिकाणी दीड लाखांचा ऐवज लंपास केला तर दुसऱ्या घटनेत घरमालकास जाग आल्याने चोरट्यांनी पळ काढला. (Theft of one half lakhs in shop in Kajgaon Another attempted theft failed Jalgaon Crime)

भडगावातील स्वामी समर्थनगरात किराणा व्यापारी नरसिंगराम चौधरी हे परिवारासह राहतात. शुक्रवारी (ता. २५) मध्यरात्रीनंतर दरवाजावर काही आवाज येत असल्याने ते जागे झाले.

घरात घरमालक जागे झाल्याचे चोरट्यांना लक्षात येताच चोरट्यांनी तेथून पळ काढला. दरम्यान, तेथून शंभर मीटर अंतरावर असलेल्या दर्शन ऑटो पार्टस या स्पेअरपार्टच्या गुदामाच्या दरवाजाचा कडी-कोयंडा तोडत आत प्रवेश करत या ठिकाणी व्यापाऱ्यांना देण्यासाठी ठेवलेले दीड लाख रुपयांची रोकड चोरट्यांनी ड्रॉवर तोडत तेथून लंपास केली.

ही घटना दुकानमालक शुभम हिरण व दर्शन हिरण या बंधूंना सकाळी गुदाम उघडताना लक्षात आल्यानंतर त्यांनी ही घटना भडगाव पोलिस ठाण्याला कळविल्याने भडगाव पोलिस ठाण्याचे निरीक्षक राजेंद्र पाटील यांनी घटनास्थळी फौजदार शेखर डोमाळे, गोपनीय शाखेचे स्वप्नील चव्हाण, संभाजी पाटील, कजगाव पोलिस मदत केंद्राचे नरेंद्र विसपुते यांना पाठवले. त्यांनी भेट देऊन पाहणी करत पंचनामा केला.

ठसेतज्ज्ञांनी घटनास्थळी भेट देऊन ठसे घेतले तर घटनास्थळी श्वानपथक पाचारण करण्यात आले होते. श्वानाने रेल्वेस्थानकाच्या जिन्यापर्यंत माग दाखवत ते तेथेच घुटमळले. याप्रसंगी ग्रामस्थांनी मोठी गर्दी केली होती.