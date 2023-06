Jalgaon Crime News : दोन दुचाकींची चोरी

By

Jalgaon News : शहरातील चौगुले प्लॉट परिसरातून एक, तर जिल्‍हापेठ परिसरातील हॉटेलबाहेरुन एक अशा दोन दुचाकींची चोरी झाली.

चौगुले प्लॉट भागातील रहिवासी चेतन पांडुरंग पवार (वय ३२) यांची दुचाकी (एमएच १९, बीटी ९१३०) घरासमोरून चोरट्यांनी चोरून नेली. याबाबत शनिपेठ पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे. पोलिस नाईक योगेश माळी तपास करीत आहे.(Theft of two bikes by thieves Jalgaon Crime News)

दुसऱ्या घटनेत किशनरावनगरातील रहिवासी विद्याधर गणपत इंगळे (वय ४०) १३ जूनला सकाळी साडेदहाला दुचाकी (एमएच १९, एवाय ९१७१)वरून नवीन बसस्थानकाशेजारील हॉटेलमध्ये आले होते.

अर्ध्या तासात चोरट्यांनी त्यांची दुचाकी लंपास केली. याबाबत इंगळे यांच्या तक्रारीवरून जिल्हापेठ पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला. पोलिस नाईक संदीप पाटील तपास करीत आहे.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?