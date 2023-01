Jalgaon News : संक्रांतीनंतर बाजारात कापसाची आवक वाढण्याची शक्यता

जळगाव : अजूनही कापूस बाजारात अनिश्‍चिततेचे वातावरण आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कापसाच्या मागणीत वाढ होत आहे. खंडीचे दर मात्र ६३ हजारांवरून ६१ हजारांवर आल्याने व्यापारी कापसाचा दर आठ ते साडेआठ हजार रुपयांनी देत आहेत.

असे असले तरी शेतकरी कापूस विक्रीसाठी बाजारात आणत नसल्याचे चित्र आहे. दोन-तीन महिन्यांपासून साठविलेला कापूस विकण्याची तयारी काही शेतकऱ्यांनी सुरू केली आहे. मकरसंक्रांतीनंतर कापसाच्या दरात वाढ होईल. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कापसाला मागणी वाढेल, असा विश्‍वास शेतकऱ्यांसह व्यापाऱ्यांना आहे.(There is a possibility of increase in cotton arrival in the market after Sankranti Jalgaon News)

हेही वाचा: Nashik Accident News : महामार्गावर शहर गुन्हे शाखेच्या वाहनाला अपघात

आंतरराष्ट्रीय कापूस बाजारपेठेत ६ जानेवारीस खंडीचे दर अचानक वाढल्याने जळगाव जिल्ह्यात कापसाच्या दरात व्यापाऱ्यांनी वाढ केली. काही दिवसांपूर्वी कापसाचे मार्केट डाऊन होऊन कापसाचे दर सात हजार ३०० ते सात हजार ५०० रुपयांपर्यंत खाली आले होते.

त्यात तीन दिवसांपूर्वी वाढ होऊन कापसाला आठ ते साडेआठ हजारांचा दर मिळाला. यामुळे कापूस मार्केट तेजीत येण्याची शक्यता वाढली होती. असे असले तरी शेतकरी अद्यापही बाजारात कापूस विक्रीस आणत नसून खंडीचे दर ६३ हजारांवरून ६१ हजारांपर्यंत खाली आल्याने कापसाचे दर दोनशे ते तीनशे रुपयांनी खाली आले आहेत.

हेही वाचा : या महामार्गामुळं खरंच येईल 'समृद्धी'?

हेही वाचा: Nashik Crime News : बाईक रायडर्स ग्रुपला गंगापूर पोलिसांकडून तंबी

गेल्या महिन्यात देशभरात कापसाचे दर गडगडून कापूस मार्केट ‘क्रॅश’ झाले होते. यामुळे शेतकऱ्यांनी राज्यभरात कापूस विक्री थांबविली होती. कापसाचे यंदा मोठे उत्पादन झाले आहे. ९५ टक्के कापूस शेतकऱ्यांच्या घरात आहे. शासकीय हमी दर सहा हजार ३०० रुपये आहे. कापसाला किमान दहा हजारांचा दर मिळावा, अशी अपेक्षा शेतकऱ्यांना आहे. आतापर्यंत कापूस मार्केट डाउन होते. मकरसंक्रांतीनंतर त्यात उभारी येईल, असे चित्र आहे.

"कापसाला दहा हजारांच्या वर दर मिळाला पाहिजे, अशी अपेक्षा शेतकऱ्यांची आहे. कापूस काढून घरात ठेवला आहे. मात्र, चांगला दर मिळत नाही. मकरसंक्रांतीनंतर दरात वाढ होईल. नाही झाली, तरी कापूस विकण्याची तयारी आहे. ‘सीसीआय’ने कापूस खरेदी सुरू केल्यास दराबाबत निश्‍चितता येईल."

-विजय झोपे, शेतकरी

हेही वाचा: Jalgaon News : जळगावकरांना मिळणार बाजरीची खिचडी, पोहे अन्‌ पापडही; कृषी विभागाचा उपक्रम